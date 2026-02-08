Primeira-dama inicia nova função no Condemat+ destacando ações em Suzano

A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, iniciou nesta sexta-feira (06/02) sua nova função no Conselho dos Fundos Sociais de Solidariedade do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+).

Ela começou sua atuação como coordenadora adjunta do órgão colegiado, que se estenderá por todo este ano, durante a 1ª reunião ordinária realizada no centro cívico de Mogi das Cruzes.

Na oportunidade, ela se encontrou com algumas das responsáveis pelos Fundos Sociais de Solidariedade das cidades vizinhas, que também marcaram presença na abertura dos trabalhos, incluindo as primeiras-damas Clau Camargo (Arujá), que é a coordenadora do Conselho; Jamily Macedo (Salesópolis); e Roberta de Oliveira Taino, a Beta Taino (Biritiba Mirim); além da presidente do Fundo Social de Solidariedade de Ferraz de Vasconcelos, Cida Gambale; e de representantes dos outros municípios integrantes.

Para marcar o novo ciclo de ações deste grupo, as participantes compartilharam algumas das iniciativas que têm colaborado com o suporte às famílias em situação de vulnerabilidade social, como forma de potencializar este trabalho para toda a região e promover um impacto cada vez maior na sociedade.

No caso de Suzano, foram destacadas algumas ações de sucesso, que têm incentivado as doações por parte de empresas e da população em geral.

Uma delas é o “Lacre Solidário”, projeto desenvolvido em parceria com a SPMar, concessionária responsável pelos trechos Sul e Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21), que garante a troca de garrafas com lacres de alumínio por cadeiras de rodas. Desde 2020, a iniciativa já proporcionou a arrecadação de aproximadamente 10 milhões de lacres de alumínio, que têm contribuído para a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência temporária e permanente do município.

Outra iniciativa desenvolvida pelo Fundo Social de Suzano é a “Loja do Bem”, um espaço de solidariedade que visa apoiar famílias em vulnerabilidade social ao disponibilizar pontos de coleta para doações (roupas e alimentos, por exemplo), promovendo a troca de doações por outros itens em ações especiais.

Déborah Raffoul Ishi destacou que a atuação do Fundo Social de Suzano tem um alcance muito relevante, tendo muito a contribuir com os municípios vizinhos. “É uma grande honra poder estar nesta função de coordenadora adjunta do Conselho dos Fundos Sociais de Solidariedade do Condemat+. Teremos um papel importante para alinhar propostas que buscam a melhoria das ações realizadas em conjunto”, ressaltou ela.