Cidades

Primeira-dama participa de encontro de finalização do 'Caminho da Capacitação'

Durante evento no Palácio dos Bandeirantes, nesta quarta-feira (11/02), a primeira-dama e presidente do Fundo Social do Estado, Cristiane Freitas, apresentou os resultados das etapas concluídas do programa

11 fevereiro 2026 - 19h26Por De Suzano
- (Foto: Divulgação/Fundo Social do Estado de São Paul)

A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano, primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, participou de um encontro que marcou o encerramento dos ciclos recentes dos programas estaduais de qualificação profissional, em especial do “Caminho da Capacitação”, na tarde desta quarta-feira (11/02), em São Paulo. O evento, que ocorreu no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, e reuniu representantes de várias cidades, inclusive do Alto Tietê, antecede a formatura dos alunos participantes, programada para a tarde desta quinta-feira (12/02), também na capital. 

Na oportunidade, a primeira-dama e presidente do Fundo Social do Estado, Cristiane Freitas, apresentou os resultados das etapas concluídas do “Caminho da Capacitação” e também do programa “Escolas de Qualificação Profissional”, na Grande São Paulo, além de alinhar as próximas ações e fortalecer a parceria com as administrações municipais. 

“Foi um momento muito proveitoso que tivemos ao lado da Cristiane Freitas porque pudemos expor a importância do ‘Caminho da Capacitação’ na nossa cidade, com 90 vagas nos cursos de Açougue e Panificação, realizados na região norte. Essa iniciativa vem muito ao encontro do que a gente tem como meta e foco no Fundo Social e também no Saspe (Serviço de Ação Social e Projetos Especiais), garantindo qualificação e possibilidade de geração de renda à nossa população”, disse Déborah, que estava acompanhada de outras primeiras-damas do Alto Tietê: Clau Camargo (Arujá), Mileide Boigues (Itaquaquecetuba) e Flávia Souza (Poá).

