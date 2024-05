Primeiras 7 entidades divulgam doações ao RS no 'DS Solidário'

Ao menos sete entidades da região passaram a integrar a lista do projeto “Diário Solidário” lançado pelo DS na terça-feira (7) para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul (RS).

Por meio deste canal, o jornal abre espaço no portal de notícias (www.diariodesuzano.com.br), na edição impressa e redes sociais para as entidades divulgarem suas campanhas de arrecadação (veja tabela abaixo).

O objetivo é dar visibilidade para conectar entidades assistenciais às pessoas que queiram ajudar as famílias gaúchas a enfrentarem este momento de tragédia.

As associações, entidades e ONGs interessadas em veicular campanhas de arrecadações no portal do DS, no jornal impresso e redes sociais podem participar da campanha "Diário Solidário".

Elas devem encaminhar e-mail para os endereços do jornal - diariodesuzano@gmail.com, editorchefe@rededs.com.br - e para o WhatsApp (011- 4745.6900) informando como as pessoas podem doar e o que será arrecadado.

É importante constar no e-mail o nome da instituição); telefone para contato; e-mail; site (se houver); quais itens podem ser doados; onde e como entregar as doações.