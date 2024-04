Primeiro encontro da Jornada de Informações Sociais está com inscrições abertas

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, está com inscrições abertas para o primeiro encontro da Jornada de Informações Sociais de Suzano (JIS) em 2024, que será realizada em 26 de abril (sexta-feira), entre 8h30 e 16h30, no Cineteatro Wilma Bentivegna (rua Paraná, 70 - bairro Jardim Paulista). O objetivo é apresentar à sociedade os serviços da assistência social e as vulnerabilidades a serem superadas, promovendo o debate público com profissionais, gestores e conselheiros da rede socioassistencial. Para efetivar o cadastro e confirmar a participação gratuita, os interessados devem se inscrever por meio do link tinyurl.com/jis2024abril.

Na primeira parte da programação, entre 8h30 e meio-dia, estão previstos o lançamento do 1º Plano Municipal de Assistência Social e a apresentação do painel 2023 de informações sobre atendimentos dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e do Cadastro Único, assim como a análise de gestão do trabalho relacionado aos atendimentos do “Bolsa Família”. No período da tarde, entre 13h30 e 16h30, haverá o lançamento do projeto de informações sociais “Caminhos do Bolsa Família em Suzano” e também um diálogo sobre os impactos do programa federal para a autonomia, renda e a cidadania com a pesquisadora, professora colaboradora da Universidade de Campinas (Unicamp) e autora do livro “Vozes do Bolsa Família”, Walquíria Leão Rego.

O primeiro encontro abre um ciclo de eventos que também serão realizados em 28 de junho, em 27 de setembro e em 13 de dezembro. Todos serão dedicados a socializar e debater informações sociais e experiências próprias e de outros lugares com o “Bolsa Família”. O programa é gerido pela União, executado em parceria com o município e completará 20 anos de atendimento à população suzanense em 2024. Para isso, neste encontro, será apresentada uma análise preliminar da gestão do trabalho focada no atendimento às famílias beneficiárias. A atividade é aberta a profissionais, gestores, conselheiros, pessoas usuárias de serviços da assistência social do Poder Público e das entidades de assistência social, estudantes, pesquisadores, participantes de movimentos sociais e todas as pessoas interessadas em entender, ampliar e melhorar a política pública de assistência social no município.

O secretário Geraldo Garippo destacou a relevância deste encontro de abril para as discussões em torno das políticas relacionadas ao setor. “Teremos os lançamentos do 1º Plano Municipal de Assistência Social e do projeto de informações sociais ‘Caminhos do Bolsa Família em Suzano’, que são grandes conquistas para a cidade. Mais uma vez, a JIS dará uma enorme contribuição para o compartilhamento de informações sociais qualificadas e organizadas, em cumprimento da tarefa de vigilância socioassistencial da assistência social como política pública, subsidiando as ações de educação permanente das equipes”, ressaltou o titular da pasta.

Mais informações podem ser obtidas por intermédio dos contatos disponibilizados pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social: pelo telefone (11) 4745-2005 ou por meio dos e-mails smads.vigilancia@suzano.sp.gov.br e smads.gtrabalho@suzano.sp.gov.br.