Principal pedido da população, cidades pavimentam 100 ruas

As Prefeituras do Alto Tietê asfaltaram mais de 100 ruas de janeiro a março deste ano. Até 2024, a previsão é de pavimentar mais 200 vias. O asfalto é um dos principais pedidos da população.

Entre as cidades, Suzano foi a que mais asfaltou, com 56 obras. No município, mais 15 vias públicas receberam o serviço em parceria entre a administração e a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

Bairros foram contemplados como Chácaras Reunidas Guaió, Vila Figueira, Cidade Edson, Vila Paiva, Parque Santa Rosa, Meu Cantinho, Chácara Mea, Recreio Sertãozinho, Jardim Revista, Jardim Belém, Parque Buenos Aires, Jardim São Luiz, Chácara Ceres, Parque Residencial Samambaia, Jardim Santa Rita de Cássia, Jardim Dora, Jardim Carlos Cooper, Vila Urupês, Parque Maria Helena, Vila Theodoro, Jardim Monte Cristo, Cidade Cruzeiro do Sul, Tabamarajoara, Jardim Nena e Centro.

Ainda neste ano, Suzano deve receber pavimentação em mais 40 vias públicas que já estão com obras em andamento, em licitação ou com projeto sendo elaborado. Mas a expectativa é de que outras possam entrar na programação ao longo do ano.

Em Mogi das Cruzes, a Secretaria de Infraestrutura Urbana, por meio do Nova Mogi, executou a recuperação asfáltica de 21 grandes corredores viários no Alto do Ipiranga, Jardim São Francisco, Braz Cubas, Jardim Camila, Vila Mogi Moderno, Alto do Boa Vista, Jardim Layr, Jardim Camila e Vila Natal.

Com o lançamento do Programa Nova Mogi a previsão é que os trabalhos se estendam até o segundo semestre de 2024, um investimento total de R$ 205,9 milhões, somando diferentes convênios e fontes de captação de recursos e incluindo também obras em estradas da cidade, sob responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

Ao todo, serão mais de 150 vias atendidas, numa extensão mínima de 130 quilômetros, alcançando 70% dos bairros da cidade.

Ferraz de Vasconcelos também recebeu esses serviços. São ao todo sete ruas, como Antônio Silvestre Leite, Santa Isabel e Hermenegildo Petegrosso, no bairro do Tanquinho; avenida Santos Dumont, no Centro; Iijima, no bairro Santo Antônio; Maria Dias Maciel, no Cambiri, e Bernadete, na Vila dos Americanos.

Até o final deste ano serão contempladas mais 49 ruas do município, conforme os projetos em andamento na Secretaria de Obras da Prefeitura de Ferraz. Este balanço inclui tanto a pavimentação com asfalto em ruas ainda de terra como o recapeamento onde o asfalto já existe.

Bairros de Ferraz ainda serão beneficiados com os serviços como os bairros Cambiri, Jardim São Fernandes, Vila Cristina, Vila São Paulo, Jardim São Carlos, Vila Corrêa e Vila Santa Margarida.

Na região, as obras continuaram em Poá. A pavimentação de três ruas foi realizada na Batatais, Luiza da Silva Aleixo e no trecho da rua Professora Marina Cintra.

A previsão até o final do ano é a conclusão das ruas Dom Pedro II, Barra Bonita, prolongamento da Penápolis, conclusão da avenida João Pekny e da rua São Pedro e Eugênio Rossoni.

Salesópolis tem o mesmo número de ruas, três no total, pavimentadas no bairro da Grama. Na região, a Prefeitura de Guararema também realizou diversas obras de recapeamento de pavimentação asfáltica entre janeiro e março, como em um trecho da rua Chaim Sayar e recapeamento de diversos outros pontos.