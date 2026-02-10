Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Falta de coleta impacta bairros de Suzano; moradores reclamam

Coleta não acontece desde quinta-feira (05)

10 fevereiro 2026 - 07h00Por Danielly Miguel - Da Reportagem Local
- (Foto: Diogo Florido/DS)

A falta de coleta de lixo em Suzano, que ocorre desde quinta-feira (05), causa reflexos nos moradores de Suzano. Eles reclamam do acúmulo dos resíduos na frente das casas.

DS ouviu a população nas ruas. Na região do bairro Vila Amorim, a aposentada Sônia Franco da Silva afirmou que o serviço não ocorre há cerca de uma semana. Segundo ela, o lixo colocado nas ruas não está sendo recolhido, o que tem causado dificuldades no dia a dia.
 

Vila Urupês
 

No bairro Vila Urupês, o aposentado João Marcelo relatou preocupação com a saúde da família. "É lixo para todo lado desde quinta-feira. O cheiro já está entrando dentro de casa", afirmou. Ele contou ainda que, por causa da presença de um bebê de nove meses na residência, a família tem congelado restos de comida e utilizado inseticida para evitar a proliferação de insetos.

A situação também impacta profissionais que trabalham na cidade. A advogada Claudiana Martins Assunção, que atua na região, relatou que o acúmulo de lixo em frente ao escritório tem se intensificado. "Mesmo antes da paralisação já havia problemas, mas agora a situação piorou", disse.

 

