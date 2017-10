Procon de Suzano faz alerta após constatar vítimas de golpe do boleto falsificado

O Procon de Suzano alertou nesta quarta-feira (4) a população da cidade sobre os riscos de cair em golpes. Nesta semana, o órgão municipal descobriu a existência do golpe do falso boleto. A prática é antiga, mas tem atingido muitos consumidores.

A coordenadora do órgão no município, a advogada Daniela Itice, atenta que, em geral, os golpistas modificam um dos números do código de barras e, ao digitar os dados errados e fazer o pagamento, o dinheiro sai da conta do cliente e vai para os fraudadores.

Risco Grande

Outro risco muito grande é de, ao pagar um falso boleto pela internet, ter dados pessoais e bancários furtados, o que pode levar a ter mais prejuízos ainda:

"Considerando o volume de fraudes desse tipo em todo o país e, também, em Suzano, o Procon trabalha no sentido de alertar os munícipes sobre alguns cuidados que podem evitar o pagamento de boletos falsos.

Dentre os principais, por exemplo, sempre que receber títulos por e-mail é importante que o consumidor confira a hora de envio, o banco e os valores. Se qualquer informação parecer estranha, será necessário ligar para a empresa que supostamente enviou o e-mail para confirmar.

Vale lembrar também que documentos falsos costumam ter erros de digitação, tanto no documento quanto no corpo do e-mail", argumentou Daniela.

O órgão de defesa do consumidor de Suzano também atenta o contribuinte que, na maioria dos casos, ao tentar pagar um boleto falso, o código de barras não funciona, obrigando o cliente a digitar os números.

Nesse momento, o dinheiro vai parar em outra conta. O código digitável de barras também deve ter, nos três primeiros dígitos, o mesmo número do banco onde está sendo pago: "É importante que o consumidor, ao se deparar com a situação adversa, que avise o banco envolvido e registre um Boletim de Ocorrência (B.O.)", defende a advogada.

Em caso de violação ao Código de Defesa do Consumidor, os cidadãos podem recorrer ao Procon de Suzano, que funciona na rua Baruel, 126, no centro, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

O órgão também atende pelo número (11) 4744-7322.