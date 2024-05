Procon registra mais de 600 reclamações neste ano

O Procon de Suzano registrou, até a última terça-feira (30), 605 reclamações nos primeiros quatro meses do ano. Em comparação ao mesmo período de 2023, houve uma queda de 6,9%. Na ocasião, o órgão registrou 650 queixas no período.

As principais reclamações, segundo o Procon, são referentes a empréstimos consignados por meio de cartões de crédito e contribuições de associações sem fins lucrativos. No ano passado, os empréstimos não reconhecidos lideravam as queixas. Em todo ano de 2023, o Procon contabilizou 1.767 atendimentos.

O órgão foi criado com o intuito de harmonizar a relação entre consumidores e fornecedores. Em Suzano, o Procon está situado na Rua Baruel, 126, no Centro do município. Os atendimentos também são realizados pelos telefones (11) 4744-7322 e (11) 4744-7461; ou pelo e-mail procon@suzano.sp.gov.br.