Procon resolve 40% das queixas recebidas neste ano em Suzano

O Procon de Suzano conseguiu resolver 40% das reclamações encaminhada ao órgão neste ano.

Até agora, foram registradas 858 queixas com 343 baixadas ou resolvidas. De acordo com o Procon, na abertura de reclamação, a empresa tem 30 dias para uma resposta.

No atendimento preliminar, a questão é resolvida praticamente de imediato, mediante contato direto.

Em 2018, o Procon de Suzano atendeu a 3.634 casos, sendo que as principais queixas foram referentes a assuntos financeiros, atendimento em empresas de telefonia e reclamações de assuntos privados, como atraso e/ou não entrega de produtos e serviços, além de realizar ações de fiscalização e orientações a consumidores e lojistas.

As principais dicas ao consumidor são pesquisar, ler o contrato, evitar empréstimos consignados e procurar orientação quando estiver em dúvida. Idosos devem sempre estar acompanhados quando fazer algum tipo de contratação de crédito/empréstimo consignado.

No caso de compras pela internet é importante verificar o site e pesquisar no site da Fundação Procon se a empresa tem alguma denúncia.

Outras informações podem ser obtidas diretamente com o Procon, que fica na rua Baruel, 126, na região central, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O telefone para contato é (11) 4744-7322.

Palestra

Em março, o Procon de Suzano e a Comissão de Defesa do Consumidor da subseção local da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SP) promoveram palestra especial em celebração ao Dia do Consumidor, ocorrido em 15 de março (sexta-feira).

O encontro, realizado no auditório da Faculdade Piaget, no Jardim Imperador, contou com a participação de mais de 120 pessoas, entre estudantes e público em geral.

A palestra foi coordenada pela diretora do Procon de Suzano, Daniela Itice, e elaborada em conjunto com a advogada Cristiane Gomes de Paula, da OAB de Suzano. O evento foi acompanhado, em sua maioria, por alunos do primeiro ano do curso de Direito da Faculdade Piaget.