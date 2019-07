Procura por aquecedores cresce no comércio de Suzano

A procura por aquecedores nos comércios da cidade aumentou por causa das temperaturas baixas que atingiram a região nos últimos dias. Nas lojas em que o DS visitou o estoque desses produtos precisou de reposição decorrente à demanda dos clientes.

O gerente da loja 'Casas Bahia', Wilson Moreira, comentou que a procura pelos aquecedores cresceu na loja e as vendas deste ano dobraram em relação ao ano passado. "Aumentou bastante a procura por aqui. No frio as pessoas buscam mais por este tipo de produto".

Na loja 'Miamor' a gerente Cristina da Silva afirma que na véspera do feriado do dia 9 de julho, Revolução Constitucionalista, o comércio vendeu 90 aquecedores. Além da demanda pelo produto em questão, pelo o que informou a gerente, os clientes buscam comprar meias, tocas, luvas e cobertores. "Lucramos bastante com as vendas durante o inverno. A procura pelos aquecedores aumentou bastante".

O líder do 'Ponto Frio', Gian Carlos, afirma que o estoque de aquecedores acabou por causa da grande procura dos clientes e a reposição já foi pedida. Ele ainda reitera que a loja não vendia cobertores, contudo decorrente à demanda dos frequentadores do local, neste ano os cobertores chegaram à loja. "Vendemos bastante na época do inverno", afirma.

A assistente de vendas da loja 'Americanas', Fernanda Daniela dos Santos, comenta que os aquecedores acabaram e os vendedores realizam o pedido de reposição destes produtos na época do frio. Ela ainda afirma que em comparação ao ano passado as vendas foram melhores neste ano, bem como a procura dos clientes. "Aumentou bastante a procura por aqui, tanto é que chegou a acabar os produtos do estoque", diz.