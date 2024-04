Proerd de Suzano promove um dia no quartel para alunos da rede municipal

O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) de Suzano promoveu, nesta segunda-feira (15), um dia no 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano para alunos da rede municipal e crianças atendidas pela Associação Amigos de Bairro Jardim do Lago Recanto Ouro Fino e Adjacências.

As crianças tiveram a oportunidade de conhecer as instalações da unidade, viaturas, assistir apresentação das equipes especializadas do Canil e Corpo de Bombeiros. O evento também contou com brinquedos infláveis e lanches.

Desde o início do ano, a Cabo Aline Dias e o Soldado Carlos Eduardo ministram aulas para alunos do 5º ano sobre habilidades necessárias para viver de maneira saudável, sem drogas e violência. Para a cabo Aline é gratificante ver o brilho nos olhos dos alunos durante as aulas.

“A troca de experiências e aprendizado motiva a aumentar a dedicação ao programa que ao longo do tempo vem demonstrando excelentes resultados”, disse Eduardo.

Durante o curso aprendem noções de cidadania, educação socioemocional, resolver conflitos, tomar decisões, identificar comportamentos inadequados, combate à violência e resistência ao uso de álcool e drogas.

No primeiro semestre o programa atendeu sete escolas, sendo quatro municipais e três estaduais. A formatura da primeira turma, com cerca de 920 alunos, está agendada para o dia 15 de junho no ginásio de esportes do parque Max Feffer, em Suzano.