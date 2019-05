Professores de judô de Suzano são campeões em torneio paulista

Os professores das aulas de judô oferecidas pela Prefeitura de Suzano se destacaram no Campeonato Paulista de Veteranos neste fim de semana. Valmir Gomes, o Ney, foi campeão na categoria M3 Pesado e Vanessa Billard venceu na categoria M3 Médio. As conquistas ocorreram no último sábado (25), na cidade de Itapecerica da Serra (SP).

Com o resultado, ambos vão participar do Campeonato Brasileiro, marcado para 20 e 21 de julho, em Natal (RN).

O torneio, por sua vez, dará vagas para o Panamericano, que neste ano ocorrerá em agosto, no Chile. Ney e Vanessa são técnicos da Associação de Judô Kyoei e responsáveis pelo curso da modalidade por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.