Profissionais da educação concluem pós-graduação

A Secretaria de Educação de Suzano e a Fundação Getúlio Vargas (FGV) diplomaram, na tarde da última terça-feira (28/02), as 81 lideranças de escolas municipais que participaram do curso de pós-graduação em Gestão Escolar oferecido pela instituição e pela prefeitura, que teve início no segundo semestre de 2021. O curso, intitulado “MBA em Gestão Escolar", foi voltado a assistentes técnicos de área, supervisores de ensino, diretores, coordenadores pedagógicos e professores responsáveis por unidades escolares.

O evento ocorreu no Complexo Educacional e Cultural Mirambava, no centro, e contou com a presença do secretário municipal de Educação, Leandro Bassini, e do professor João Lins, diretor da FGV In Company, segmento da empresa especializado em oferecer soluções e expertise para educadores, que ficou à frente desse projeto. O responsável pela concepção do conteúdo programático do curso foi o ex-ministro da Educação José Henrique Paim, atual diretor do Centro de Desenvolvimento da Gestão Pública e Políticas Educacionais da FGV, que foi representado pela pesquisadora da instituição, Maria do Pilar Lacerda, ex-secretária de Educação Básica do Ministério da Educação.

A gestora estratégica da Secretaria Municipal de Educação, Renata Priscila Valencio Magalhães, foi a cerimonialista do dia. Ela discursou em nome da pasta e também como participante do curso. “É gratificante poder ver concluída uma ação tão grandiosa. Essa parceria tão frutífera irá reverberar na melhoria da condução dos processos dentro das unidades escolares municipais. Foi uma honra ver esse projeto acontecer”, sublinhou Renata.

Já o diretor da Escola Municipal Antônio Marques Figueira, Marcos de Oliveira, foi um dos primeiros a receber o diploma e ressaltou que a experiência foi marcante para todos, pois potencializa o valor profissional de cada um. “Nossa missão é marcar a Educação de Suzano. Nossa capacitação se une ao nosso amor pelo ensino e pelas crianças. Foi uma missão difícil, mas muito gratificante. Só faz a diferença quem quer e por isso nos dedicamos à essa causa”, pontuou Oliveira.