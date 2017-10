Programa Boa Visão vai entregar 360 óculos para crianças de Suzano

O Programa Boa Visão 2017 vai entregar 360 óculos para as crianças que apresentaram problemas de vista durante a fase clínica da ação, que aconteceu em dois fins de semana - 16 e 17, e 23 e 24 de setembro. A previsão é que a distribuição aconteça no fim de outubro. A campanha ainda identificou 38 casos especiais. Enquanto 37 crianças apresentaram estrabismo (quando os olhos não focam na mesma direção ao mesmo tempo), uma sinalizou portar um nódulo inflamatório de crescimento lento na glândula lacrimal da pálpebra.

Lançado em 2 de agosto, com o slogan "Olhos que Veem, Coração Feliz", o programa realizou entre os dias 3 e 18 de agosto a fase de exames-testes. Na oportunidade, foram atendidos cerca de 6,5 mil estudantes do ensino infantil e do 1° ano do ensino fundamental, que frequentam 95 unidades escolares, entre rede municipal, rede estadual e Serviço Social da Indústria (Sesi).

Dos educandos que passaram pela testagem, 1.392 apresentaram problemas de visão e foram selecionados para a etapa clínica do programa. Esta segunda fase aconteceu no Ambulatório Médico de Especialidades Doutor Joracy Cruz. Durante as análises oftalmológicas, 360 crianças apresentaram deficiência visual e, desta forma, vão receber os óculos de graça.

Segundo a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano e dirigente do Saspe, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, os estudantes enquadrados nos "casos especiais" foram encaminhados para exames específicos, que têm à frente a rede básica de saúde.

"Sabemos dos efeitos ocasionados pelos problemas de vista no que reside à atenção e o desempenho dos estudantes. Vale frisar que mais da metade das crianças que apresentam dificuldades de aprendizado decorrem de dificuldades com a visão. Queremos promover o bem-estar de nossos estudantes, por meio do Boa Visão", defende Larissa.