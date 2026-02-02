Programa 'Saspe Capacita' abre sete vagas para curso de overloque

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) abre nesta terça-feira (03/02) sete vagas para o curso de overloque, formação profissional que integra o programa “Saspe Capacita” e tem como objetivo preparar moradores da cidade para atuar no setor de confecção industrial. As inscrições deverão ser feitas presencialmente na sede do Saspe (rua General Francisco Glicério, 1.334 - Centro).

Para participar, é necessário morar em Suzano, ter entre 18 e 60 anos e apresentar CPF, RG e comprovante de residência no ato da inscrição, que será feita por ordem de chegada. A proposta é garantir que a formação chegue a quem realmente busca uma oportunidade de crescimento profissional.

O curso será realizado entre os dias 9 e 25 de fevereiro, com aulas de segunda a sexta-feira, sempre das 13h30 às 16h30, totalizando 30 horas de carga horária. As atividades trabalharão de forma prática o domínio da técnica de overloque – amplamente utilizada na indústria têxtil para o acabamento de costuras, garantindo agilidade, precisão e qualidade nas peças produzidas.

A formação foi estruturada para atender às exigências do mercado, permitindo que os participantes desenvolvam habilidades técnicas essenciais para atuar em confecções, ateliês e até mesmo empreender no ramo da costura. O uso correto da máquina de overloque é um diferencial importante na produção de roupas e outros itens têxteis, sendo uma das técnicas mais valorizadas dentro do setor.

A dirigente do Saspe e primeira-dama de Suzano, Déborah Raffoul Ishi, destacou a importância da qualificação como ferramenta de transformação social. “Quando oferecemos um curso como o de overloque, estamos abrindo portas reais para que as pessoas possam conquistar autonomia financeira e novas perspectivas de futuro. O ‘Saspe Capacita’ foi pensado justamente para isso: levar conhecimento, desenvolver talentos e aproximar a população das oportunidades do mercado de trabalho”, afirmou.

Ainda segundo Déborah, além do aprendizado técnico, os cursos promovem autoestima e fortalecimento pessoal. “Muitas vezes, a capacitação representa o primeiro passo para uma grande mudança de vida. Ver nossos alunos concluindo as formações e já atuando na área, seja empregados ou empreendendo, mostra que estamos no caminho certo ao investir em qualificação profissional”, completou.