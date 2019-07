Programa ‘Suzano mais Bonita’ chega ao canteiro da SP-66

Espécies de palmeiras-jerivás, mais conhecidas e chamadas popularmente de coqueiros, estão sendo plantadas no trecho da Rua Major Pinheiro Fróes, a Rodovia Henrique Eroles (SP-66) em Suzano.

O plantio faz parte do programa 'Suzano Mais Bonita', pelo o que informou a diretoria de Parques, Praças e Jardins do município.

Os espécimes foram cultivados no Viveiro Municipal "Tomoe Uemura" e possuem como objetivo atuar na arborização urbana.

"Outras ações já foram realizadas pela diretoria em outras vias urbanas, além do trabalho conjunto com a comunidade nas Praças Comunitárias na região central de Suzano e nos bairros", completou a nota emitida pela Prefeitura de Suzano.

Os comerciantes que trabalham nas proximidades da SP-66 em Suzano comentam sobre o plantio de coqueiros no trecho da via e acreditam que é uma opção alternativa de arborização, além de deixar aquela parte mais bonita visualmente.

É o que reitera o comerciante José Oliveira. Ele diz que o visual da rodovia fica diferente com a implantação dos coqueiros e afirma que a população e administração municipal devem manter os cuidados e zeladoria com o espaço.

"O trecho ficou mais bonito. Agora as pessoas devem ter cuidado para que a preservação dos locais com coqueiros seja feita.

Além disso, manutenções poderiam ser feitas em algumas partes da via também".

O empresário Manoel Bonfim comenta que o visual fica atrativo e mais bonito com o plantio dos coqueiros.

Além disso, Bonfim ressalta que pinturas e projetos de revitalização poderiam ser realizados para contemplar a via e ajudar a população.

"A cidade fica mais bonita quando estes projetos são realizados e planejados. A cidade fica com um ar diferente".

O comerciante Ricardo Junqueira compartilha das mesmas opiniões de Bonfim e acrescenta que isso ajuda a melhorar a questão de arborização do município. "Ficou bem bonito o trecho com os coqueiros. É uma alternativa de deixar a cidade com um visual diferente e bem mais bonito", comenta o empresário.