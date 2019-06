Programação de férias é diversão garantida no Cineteatro

Com a chegada do recesso escolar, o Cineteatro Wilma Bentivegna entra em clima de férias. Em julho, o espaço cultural vai oferecer uma programação completamente voltada ao público infantojuvenil, com um catálogo de filmes aclamados pela crítica mundial. Além disso, as apresentações noturnas no local contarão com uma novidade todas as quartas-feiras: o Ponto MIS, uma parceria com o Museu da Imagem e do Som que visa formar novos públicos por meio de obras cinematográficas.

Como de costume, as sessões diurnas serão exibidas às quartas, quintas e/ou sextas-feiras, às 9h30 e 14h30, e uma vez aos sábados, às 15h30. Já as noturnas ocorrerão somente às quartas e quintas-feiras, sempre às 19 horas.

Para começar, nos dias 3 e 10 de julho (quartas-feiras), será exibido “Kubo e as Cordas Mágicas”, uma animação que narra a vida de Kubo, um garoto japonês que, ao invocar um espírito vingativo do passado, faz com que todos os tipos de deuses e monstros o persigam.

Já nos dias 4, 11 e 31 (quintas-feiras) é a vez de mergulhar na história de “Moana — Um Mar de Aventuras”, uma jovem polinésia que embarca em uma viagem pelo Pacífico para salvar o seu povo. Nos sábados de 6, 13 e 20 de julho, os clássicos de Harry Potter, respectivamente, “Pedra Filosofal”, “Câmara Secreta” e “Prisioneiro de Azkaban”, vão encantar o público do Cineteatro com as aventuras do bruxo mais famoso do mundo.

Nas últimas quartas-feiras do mês (17 e 24/07) o dragão Elliot, do longa-metragem “Meu Amigo, O Dragão”, invadirá a tela do espaço. Enquanto nos dias 18 e 25 de julho (quintas-feiras) o sucesso do diretor Steven Spielberg “O Bom Gigante Amigo” vai emocionar toda a família.

Por fim, a sessão do último sábado do mês (27/07) está reservada para o filme nacional “O Olmo e a Gaivota”, que retrata o drama de uma atriz de teatro que, enquanto se prepara para um novo papel, descobre que está grávida.

Ponto MIS

A partir de julho, o Cineclube – que promove um bate-papo sobre o filme exibido com um especialista – vai dividir as sessões noturnas com os longas brasileiros do Ponto MIS.

Para estrear a primeira sessão desse projeto estadual, no dia 3 (quarta-feira), será exibido o drama “O Menino da Porteira”, sobre uma amizade entre um boiadeiro e uma criança que sonha em se tornar um. Já na próxima semana (10/07), a comédia “Qualquer Gato Vira-Lata” vai divertir a todos com a história de Tati, que conta com a ajuda do professor de biologia Conrado para reconquistar o ex-namorado.

Na quarta-feira do dia 17, é a vez da premiada animação “Bruxarias” passar pelo espaço cultural. Malva leva uma vida tranquila até precisar salvar sua avó das garras de um homem que quer roubar suas fórmulas mágicas. Na semana seguinte (24/07), “Ausência” narra os dramas da puberdade de Serginho, um garoto de 14 anos que sofre com a ausência do pai.

O último Ponto MIS de julho encerra-se no dia 31 com o longa “Diamantino”, conhecido por ser uma sátira do jogador Cristiano Ronaldo.

Cineclube

Um dos maiores sucessos franceses, “O Fabuloso Destino de Amélie Poulain” abre as portas na quinta-feira (04/07) para o especial de férias do Cineclube. Amélie é uma jovem do interior que se muda para Paris, alterando sua vida radicalmente.

Na quinta-feira seguinte (11/07), um dos maiores super-heróis do cinema passará pelo Cineteatro. Trata-se de “Wolverine: Imortal”, o segundo filme solo de um dos mutantes mais queridos pelos fãs da franquia Marvel.

Já no dia 18 de julho (quinta-feira), outro personagem dos quadrinhos vai atrair suzanenses para o espaço cultural: o sucesso “Watchmen”. O vigilante mascarado Rorschach decide investigar um plano para matar todos os super-heróis do passado e do presente. Finalmente, na quinta feira do dia 25, “Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas” trará a fantasia para a sala de cinema, com as aventuras do contador de histórias Ed Bloom.

Todas as sessões do Cineteatro Wilma Bentivegna, localizado no número 70 da rua Paraná, região central da cidade, são oferecidas gratuitamente pela Secretaria Municipal da Cultura. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4747-4180.