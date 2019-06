Programação de junho tem circulação do Sarau Vivências e shows do Cultura Presente

Com o conceito de abrir espaço para os jovens talentos das oficinas do projeto Vivências Culturais, da Secretaria de Cultura de Suzano, o Sarau Vivências completou um ano em abril de 2019. Realizado sempre no último sábado de cada mês, no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, a partir de junho passa a acontecer nos outros locais da cidade. O primeiro a receber foi o Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) Alberto de Sousa Candido, no Jardim Gardênia Azul, nesta quinta-feira (6), e o próximo será em Palmeiras, na próxima sexta-feira (14), às 19 horas.

O secretário municipal de Cultura, Geraldo Garippo, destaca que essa circulação do Sarau Vivências é mais um passo para a descentralização das atividades culturais e uma oportunidade para que artistas que estão no bairro possam ter um palco e estrutura para se apresentarem. “O conceito de um sarau é reunir artistas e abrir espaço de uma forma democrática para que todos tenham visibilidade. Sendo assim, ao levar para os bairros, possibilitamos que mais nomes do cenário artístico municipal apareçam”, destaca.

A agenda cultural de junho traz também os shows do “Cultura Presente”, no Parque Max Feffer. Este projeto possibilita que músicos da cidade toquem nos centros culturais e bairros do município de forma remunerada. E neste domingo (9), a dupla “Los Jammers”, que é formada pelos músicos Vitor Pavan e Lucas Fozzati traz no repertório pop americano, R n' B, Soul e MPB, contando com releituras e versões próprias de grandes hits da música mundial.

No próximo dia 15 (sábado), às 13 horas, o cantor Clayton Belchior se apresenta pelo “Cultura Presente” trazendo o melhor da MPB. O reggae também é um dos estilos a ser explorado nesta edição do projeto com a banda Kilimanjaro, no último sábado de junho (29), às 13 horas. E para encerrar o mês, a Comunidade Bom Ambiente, que celebra dez anos de formação, apresenta o melhor do Samba, no dia 30 (domingo), às 13 horas.

Cinema

A Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com o Museu da Imagem e Som (MIS), realiza sessões do “Ponto MIS”, no Cineteatro Wilma Bentivegna, às quartas-feiras, a partir de 12 de junho, sempre às 19 horas. E o primeiro filme a ser exibido é “De Onde eu Te Vejo”, com Denise Fraga e Domingos Montagner. Na semana seguinte, será a vez do documentário "Pela Janela” e na última, “Tropicalismo Now”.

Exposições

O Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi recebe em junho duas exposições para visitação até o dia 28 (sexta-feira): “Exagese”, do artista plástico Willian Ferro, que abre nesta sexta-feira (07/06), às 19 horas, e “Projeto EPS – Escultura com Palitos de Sorvete”, que começará no próximo dia 14 (sexta-feira), no mesmo horário.

Lançamento

“Dente-de-leão: a sustentável leveza de ser” é o oitavo livro do escritor Sacolinha. Ao mesmo tempo é o seu primeiro de crônicas e publicado pelo Selo Vasto Mundo. Nesta obra, ele aborda temas como relações humanas, valores, alimentação saudável, masculinidade na adolescência, suicídio, depressão, exercícios físicos e mentais, uso de celulares, gerações, filmes, músicas e muito mais. São 15 crônicas distribuídas em 128 páginas. Cada uma é acompanhada de uma foto ou imagem que ilustra o assunto tratado. O lançamento será em 28 de junho (sexta-feira), às 19h30, no Moriconi.