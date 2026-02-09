Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 08/02/2026
Cidades

Projeto 'Baby, me Leva!' garante adoção de 14 cães e gatos em ação no Parque Max Feffer

Evento promovido pela Secretaria de Meio Ambiente reuniu famílias interessadas em ter um pet e reforçou a conscientização sobre os cuidados

09 fevereiro 2026
- (Foto: Divulgação/Secop Suzano )

Famílias suzanenses tiveram a oportunidade de mudar a vida de pets no último domingo (08/02), durante mais uma edição do projeto “Baby, me Leva!”, promovido pela Secretaria de Meio Ambiente de Suzano. Realizada no Parque Municipal Max Feffer, das 10 às 17 horas, a ação resultou na adoção de 14 animais, sendo dez cães e quatro gatos, todos resgatados de situações de abandono ou maus-tratos.

A iniciativa é desenvolvida pelo Setor de Bem-Estar Animal da pasta e busca estimular a adoção consciente no município, garantindo que os pets sejam encaminhados para lares preparados para oferecer cuidado, segurança e qualidade de vida. Durante o evento, os interessados passaram por um processo de seleção conduzido por protetores independentes e entidades parceiras.

A avaliação incluiu entrevistas e a aplicação de questionários, com o objetivo de verificar o perfil dos futuros tutores e as condições oferecidas aos animais. Somente após essa etapa os pets foram liberados para adoção, assegurando um encaminhamento responsável e alinhado às diretrizes de proteção animal.

Além de promover novos lares para cães e gatos, o “Baby, me Leva!” também cumpre um papel educativo ao orientar a população sobre a posse responsável e o compromisso envolvido na adoção. Desde a criação do projeto, em 2021, já foram realizadas 2.333 adoções em Suzano, considerando as edições presenciais e os atendimentos feitos por meio da plataforma digital baby-me-leva.suzano.sp.gov.br.

Para quem não consegue participar presencialmente, o site permite acessar fotos, informações detalhadas dos animais disponíveis e realizar o agendamento de visitas. A Secretaria de Meio Ambiente informa ainda que a próxima edição do projeto será divulgada em breve pelos canais oficiais do município.

“Cada edição do ‘Baby, me Leva!’ reforça a importância do cuidado responsável e do compromisso com a causa animal. Nesta ação, conseguimos garantir a adoção de 14 pets, resultado do envolvimento das famílias e do trabalho conjunto com protetores e parceiros. Mais do que números, falamos de vidas que agora terão mais dignidade, proteção e carinho”, afirmou o secretário de Meio Ambiente de Suzano, André Chiang.

