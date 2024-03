Projeto de concessão das linhas 11 e 12 da CPTM terá consulta pública

O projeto de extensão e concessão das linhas 11-Coral e 12-Safira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos receberá uma consulta pública ainda neste primeiro semestre.

Após a realização da consulta pública, o edital será publicado. O leilão de concessão ou privatização das linhas deve ser realizado até o fim de 2024.

Quanto à extensão, a Linha 11-Coral, que tem como estação terminal a Estudantes, em Mogi das Cruzes, será estendida até o distrito de César de Souza, na mesma cidade.

Já na Linha 12-Safira, a extensão acontecerá até Suzano. Atualmente, a estação terminal da linha é Calmon Viana, em Poá.

Projeto

Esse projeto é de uma parceria público-privada (PPP) e está qualificado no Programa de Parcerias de Investimentos do Estado de São Paulo (PPI-SP). Além das duas extensões que afetarão o Alto Tietê, também está no projeto o prolongamento da Linha 13-Jade. Ao todo, com as três extensões, o investimento previsto é de R$ 10 bilhões.

Projeto antigo

O projeto é antigo. Em 2021, o então secretário dos Transportes Metropolitanos de São Paulo, Alexandre Baldy, disse que as duas linhas que atendem o Alto Tietê deveriam ter concessão aberta ainda durante a gestão João Doria/Rodrigo Garcia. A declaração, na ocasião, foi feita após a greve dos ferroviários, ocorrida em julho daquele ano, conforme informou o DS.

"Estaremos concedendo as Linhas 8 e 9 da CPTM em alguns meses. Logo abriremos a concessão da Linha 7+Trem Intercidades São Paulo-Campinas, eventualmente incluindo a Linha 10. E ainda devemos abrir concessão das Linhas 11, 12 e 13, depois desta inacreditável greve", publicou na ocasião. O projeto, no entanto, não foi para frente.