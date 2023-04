Projeto de Suzano atende 3,3 mil pedidos de reparos na iluminação pública

Os números registrados nos primeiros três meses do ano apontam a presteza e a importância do serviço. Em janeiro foram concluídos 1.125 serviços, ao passo que em fevereiro a atuação garantiu 928 verificações. Já no mês de março, período em que foi registrado o maior número de demandas, foram 1.284 ações.

O modelo possibilita melhorias em áreas específicas com a verificação de múltiplos componentes para detectar o mau funcionamento ou, ainda, atuar preventivamente em prol do bem-estar e segurança dos moradores com a garantia da iluminação. Os registros incluem a substituição de 2,5 mil lâmpadas, a verificação de 1.743 reatores e a troca de 1.255 relés.

O serviço, disponibilizado gratuitamente pela Prefeitura de Suzano, pode ser acessado pelo aplicativo nos celulares de sistema Android, via Google Play (http://bit.ly/IluminaSuzanoApp), e iOS, na App Store (http://bit.ly/IluminaSuzApple), além do telefone 0800-779-3310.

Os bairros que mais registraram pedidos foram aqueles com maior densidade populacional, o que naturalmente indica uma maior quantidade de demandas. A exemplo, o bairro Miguel Badra contabilizou 166 ações, enquanto o Parque Maria Helena, a Vila Urupês e a Vila Amorim registraram 105 visitas cada.

O chefe da pasta, Samuel Oliveira, destacou o fato de que os trabalhos realizados garantem mais tranquilidade e segurança aos moradores. “Promovemos atendimentos importantes em áreas variadas da cidade, pois sabemos que ter uma iluminação de qualidade é essencial para o bem-estar dos moradores em suas atividades diárias, seja para ir ou voltar do trabalho. Dentro disso, também fazemos este movimento pela comodidade e conforto que os suzanenses podem ter”, constatou.

A Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, por meio do projeto “Ilumina Suzano”, registrou um total de 3.337 atendimentos na iluminação pública ao longo do primeiro trimestre de 2023. O balanço divulgado pelo setor indica a conferência média de 37 demandas por dia.