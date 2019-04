Projeto do Conselho de Preservação do Patrimônio é concluído em Suzano

O Conselho Municipal de Cultura, que é composto por membros da Prefeitura de Suzano e da sociedade civil, concluiu a elaboração da proposta de lei que institui a criação do Conselho de Preservação e Valorização do Patrimônio Cultural e do Fundo Municipal do Patrimônio Cultural. O projeto ainda passará por análise jurídica e será encaminhado à Câmara para que possa ser votado.

“A política municipal de preservação da memória poderá aperfeiçoar suas formas de guardar as informações de nosso passado, registrar a história contemporânea e permitir que as gerações futuras a conheça”, disse o secretário municipal de Cultura, Geraldo Garippo.

Ele e a presidente do conselho, Cleide Tomioka, entregaram a proposta nesta semana ao gabinete do prefeito Rodrigo Ashiuchi.

O documento prevê uma série de dispositivos que permitirão ao município organizar arquivos, fotografias, depoimentos em vídeo de munícipes, documentos e outras formas de registros que contam a história de Suzano e de sua população, mantendo as informações seguras, organizadas e acessíveis à população. Também institui mecanismos de conservação de imóveis que tenham valor histórico para o município.