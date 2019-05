Projeto incentiva servidores a criarem propostas para gerar economia e melhorar atendimento

A Prefeitura de Suzano abriu inscrições para a edição 2019 do projeto “Banco de Ideias”, iniciativa que busca ouvir o funcionalismo público municipal sobre novas abordagens para economia financeira e eficiência operacional. Até o dia 30 de junho, poderão ser inscritas propostas para as duas categorias. Logo na sequência começa a análise de cada uma para ser feito o anúncio dos vencedores, que terão suas ideias colocadas em prática pelo Executivo.

A secretária de Administração de Suzano, Cíntia Renata Lira, afirmou que os principais objetivos são a integração e o estímulo à criatividade, à inventividade e ao engajamento com a municipalidade. Serão oferecidos aos primeiros colocados uma viagem para Porto Seguro (BA) com acompanhante, um televisor tela plana 40 polegadas e um tablet.

“Estes são momentos em que celebramos o talento de nossos funcionários públicos e reforçamos a abertura ao diálogo e ao desenvolvimento positivo de nossas ações. Sem dúvida, isso trará melhorias não somente para a prefeitura, mas para a cidade como um todo, pois poderão impactar positivamente no atendimento ao público e na economia de gastos”, afirmou a chefe da pasta.

Outra iniciativa voltada ao funcionalismo é o “Troféu Jorge Moreira”. Os servidores públicos municipais concursados e comissionados e também colaboradores de empresas terceirizadas poderão se inscrever em uma das dez modalidades desportivas que terão disputas promovidas pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer: Atletismo, Basquete, Futebol de Salão, Futebol de Campo, Dança, Xadrez, Pôquer, Truco, Tranca, Voleibol, Natação, Tênis de Mesa, Tênis de Campo e Judô.

As inscrições poderão ser feitas no site da Prefeitura de Suzano na Internet (http://www.suzano.sp.gov.br/), na aba “Servidor Público”, com a opção “Inscrição Olimpíadas”. Os atletas poderão disputar pelas pastas municipais onde atuam, contanto que cada uma conte com um mínimo de quatro participantes. Os detalhes sobre o cronograma serão definidos nos próximos dias.