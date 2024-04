Projeto 'Mulheres Fazendo História' promove noite de homenagens no Cineteatro

O empoderamento feminino foi reconhecido mais uma vez em Suzano durante a noite da última segunda-feira (08/04), que marcou a 5ª edição do projeto “Mulheres Fazendo História”. Em solenidade realizada no Cineteatro Wilma Bentivegna, no centro, oito mulheres foram homenageadas por seus trabalhos sociais no município. A atividade contou com as participações do prefeito Rodrigo Ashiuchi; da presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Larissa Ashiuchi; da diretora de Projetos do Departamento da Mulher, Sandra Lopes Nogueira; e do vereador Artur Takayama.

Por meio de indicação popular, desta vez a iniciativa reconheceu as histórias da assistente social Janaína Bueno Araújo de Jesus, da advogada Teresa Perez Prado, da gestora pública Josilene Barros de Lima, da pastora e policial militar reformada Maria Alice Porfírio da Silva, da neuropsicopedagoga Renata Santos, da servidora pública Karen dos Santos Pinto da Silva e da voluntária Ana Paula Pereira Santos. A solenidade ainda homenageou a atuação do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC), que integra a Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano.

A primeira-dama enalteceu a mobilização de todas as envolvidas na promoção do evento e, especialmente, às mulheres homenageadas. “Não tenho palavras para descrever tamanha emoção e o orgulho que tenho das mulheres suzanenses! Registro aqui, novamente, meus parabéns e o meu carinho por cada uma, pois cada história representa um pouquinho da trajetória de todas nós. De maneira muito especial, cumprimento nosso prefeito Rodrigo Ashiuchi, que fez questão de prestigiar o evento, e a diretora Sandra Lopes Nogueira, responsável por essa iniciativa que nasceu com muito carinho no nosso Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), para hoje seguir brilhando na história da cidade”, frisou Larissa.

Por sua vez, o prefeito enfatizou o significado que este reconhecimento propõe. “Essas mulheres estão fazendo a diferença. É um projeto muito bonito, liderado pela Larissa, e que agora se consolida em Suzano. A solenidade foi emocionante e muito significativa, traduzindo o protagonismo feminino nesses 75 anos de Suzano. Em nome da Larissa, do vereador Artur Takayama e da diretora Sandra Lopes Nogueira, cumprimento todas as presentes e, reforço a importância dessa ação pela valorização das nossas mulheres e pelo empoderamento feminino em nossa cidade. Parabéns a todas”, disse o chefe do Poder Executivo suzanense.

Homenageadas

Janaína Bueno Araújo de Jesus é frequentadora da Primeira Igreja Batista (PIB - Boa Vista), onde vem fazendo a diferença por meio de ações sociais que alcançam cerca de 800 munícipes com atividades e serviços à comunidade desde 2017. Ela também participa dos projetos “Mulheres Sábias”, “Mulheres Cristãs em Missões” e “Promotoras Legais Populares”.

Por sua vez, Teresa Perez Prado é advogada há 40 anos e tornou-se uma das mulheres pioneiras na promoção de direitos em Suzano, por meio de ações sociais promovidas pelo Lions Club, entidade na qual é a atual presidente regional. Ao longo das últimas décadas, tem se envolvido em inúmeros projetos voluntários e de capacitação para muitos residentes da cidade.

Josilene Barros de Lima, a Jô Barros, é conhecida por sua grande articulação comunitária e pelos serviços prestados na Secretaria Municipal de Governo. Há quase 20 anos, ela atua em projetos sociais e está em contato direto com munícipes, buscando garantir orientações e os atendimentos necessários.

Oriunda da segurança pública, Maria Alice Porfírio da Silva é policial militar reformada com mais de 20 anos de profissão. Ao longo da carreira, ela integrou o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) e aprendeu a Língua Brasileira de Sinais (Libras), que lhe garantiu o conhecimento necessário para se tornar interlocutora na rede estadual de ensino desde 2016.

A neuropsicopedagoga Renata Santos realiza há cinco anos um grande trabalho voluntário para atendimento gratuito às crianças diagnosticadas com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno Opositor Desafiador (TOD) que estudam na rede pública.

A servidora pública municipal Karen dos Santos Pinto da Silva ganhou notoriedade por sua luta pelo transporte público dos alunos da rede estadual, beneficiando cerca de 400 famílias. Ela trabalha como agente do Atendimento Educacional Especializado (AEE), é estudante de Pedagogia, empreendedora, ativista social e líder comunitária no Jardim Quaresmeira.

Ana Paula Pereira Santos, a Paulinha, lidera desde 2018 o grupo União Família Azul (UFA), que vem transformando a realidade das pessoas com autismo no município. O grupo conta hoje com 700 integrantes, reunindo crianças com TEA e familiares que encontraram oportunidade de suporte e integração.

CMEC

Há dois anos atuante na ACE de Suzano, o CMEC vem garantindo amparo e protagonismo ao empreendedorismo feminino da cidade, oferecendo oportunidade de capacitação e integração entre as mulheres associadas, além de incentivar maior participação feminina no mundo dos negócios e de trabalhar o viés solidário por meio de eventos e ações sociais. A presidente do conselho, Priscila Rossini, também foi homenageada no evento.