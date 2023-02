Projeto '+ Nutri Suzano' incentiva alimentação saudável

A Secretaria Municipal de Saúde vai promover entre os dias 6 e 10 de fevereiro o projeto “+ Nutri Suzano”, ação que pretende dialogar com a população sobre a importância da alimentação saudável para o controle do peso, principalmente neste começo de ano quando muitos se dedicam a iniciar uma reeducação alimentar, mas sem qualquer acompanhamento médico e psicológico.

A iniciativa é aberta a todos os públicos e ocorre nas 24 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (USFs). O cronograma pode ser conferido mais abaixo.

Palestras e atendimentos individualizados estão previstos durante a semana de atividades com o objetivo de conscientizar moradores de todas as idades em relação aos malefícios de uma alimentação incorreta e desregulada. O projeto conta com uma equipe multidisciplinar, composta por enfermeiros, nutricionistas e psicólogos, que receberão todos os interessados em participar do projeto.

Entre as ações que estão programadas está a avaliação antropométrica. O objetivo será identificar o grau de obesidade do paciente, bem como aqueles que estão com Índice de Massa Corpórea (IMC) acima do ideal, para posterior acompanhamento dos profissionais especiaizados. Durante a avaliação, os enfermeiros poderão solicitar exames laboratoriais.

Os pacientes avaliados poderão ser encaminhados à Secretaria de Esportes e Lazer para que seja feita uma triagem e posteriormente direcionamento às atividades físicas disponíveis e compatíveis com o perfil de cada um, entre as atividades estão pilates, grupo melhor idade e caminhada.

As equipes de nutricionistas que integram os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Nasf) promoverão palestras sobre a alimentação saúdavel. Já os psicólogos da Rede de Atenção Psicossocial (Raps) vão abordar os fatores que podem desencadear a compulsão alimentar e quais tratamentos são indicados em cada caso.