Projeto prevê conservação de área do Mirante do Sesc

O Mirante do Sesc aguarda ingresso no Plano Municipal de Mata Atlântica, informou a Prefeitura de Suzano por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. A Secretaria ainda ressalta que será criada uma Unidade de Conservação Ambiental para a região do Mirante, que faz parte do Plano Municipal que está sendo desenvolvido pela pasta responsável, juntamente com a comunidade e sociedade civil. "A área do Mirante do Sesc está dentro de uma área de proteção ambiental por sua proximidade à várzea do Rio Tietê", finalizou a nota.

O Mirante segue abandonado e o local é palco para lixos, pichação e ações de vandalismo.

Em janeiro de 2017, a Prefeitura buscava recursos e tentava parcerias com a SPMar para transformar o Mirante do Sesc em parque. A ideia surgiu como compensação de área ambiental, por causa do projeto de construção da alça de acesso do Rodoanel Mário Covas (SP-31).

Contatada, a Concessionária afirmou que a revitalização do local foi uma das possibilidades levantadas para a compensação de uma futura obra na Estrada dos Fernandes, em Suzano, onde seria construída a alça de acesso do Rodoanel. Contudo, a SPMar reforçou que essa obra está em trâmite de aprovação. "Nesse caso, não há nenhum projeto em andamento, por parte da concessionária, para realizar qualquer tipo de compensação relacionadas a essa obra", concluiu a nota emitida pela SPMar.

A população do bairro do Sesc pede por projetos que revitalizem e melhorem a estrutura e ainda ressaltam o valor ambiental e histórico que o Mirante possui.

A proprietária de uma loja nas proximidades do Mirante, Maria José Gomes, comenta que a estrutura deveria ser revitalizada e afirma que a segurança e iluminação pública deveriam receber investimentos também. "O Mirante está abandonado há algum tempo". O aposentado Alcides Vicente ressalta a questão do valor histórico do Mirante e fala que a revitalização do local é importante para a população do bairro. "Aquele Mirante cresceu junto com o Sesc, tem muita história. Deveria ser revitalizado". O presidente do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) do Boa Vista, Ebert Vicente, mais conhecido como Ebert Bola, conta que o assunto está em tratativas com a administração municipal para que o local seja recuperado e revitalizado. "A pirâmide do Sesc tem história, precisa ser revitalizada”.