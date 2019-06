Projeto prevê manutenção de praças com retomada de ‘adoção’

Após reclamação de frequentadores das Praças centrais (João Pessoa e Expedicionários) de Suzano, a Prefeitura informou que projetos de manutenção e zeladoria dos locais estão sendo executados.

A Diretoria de Parques, Praças e Jardins da Prefeitura de Suzano é responsável por estes projetos e também por realizar manutenções e reformulações nas Praças centrais da cidade.

Nos demais bairros do município, a manutenção é feita pela Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos.

A Diretoria fez um levantamento em 2017 e Suzano conta com 87 praças, jardins e canteiros. Em diversos espaços públicos da cidade a Prefeitura, em parceria com a comunidade, realiza trabalhos que visam contemplar a revitalização destes espaços e também a elaboração de praças comunitárias.

De acordo com a Prefeitura, recentemente foram realizadas ações no Jardim Colorado, Jardim Europa, Jardim Nazareth, Jardim Varan e no distrito de Palmeiras.

Além dessas ações, a diretoria municipal está em contato com empresas interessadas para a implantação do programa

'Adote uma Praça' em Suzano, que tem como objetivo viabilizar termos cooperativos com instituições privadas para que melhorias urbanas, ambientais e paisagísticas sejam feitas em praças públicas. As devidas medidas burocráticas estão sendo estudadas.

Segurança, iluminação e infraestrutura são os maiores pedidos dos frequentadores dos locais públicos no Centro

O DS foi às praças centrais da cidade ouvir a população à respeito da situação da Praça João Pessoa e da Praça dos Expedicionários.

Os suzanenses pedem melhorias, principalmente, na segurança, iluminação e infraestrutura dos locais.

É o que comenta o vendedor de pipoca, Geraldo Medeiros.

Ele fala que a Praça João Pessoa está largada há algum tempo e cobra melhorias na segurança, iluminação e limpeza do local. Geraldo ainda afirma que o coreto implantado na praça poderia ser trocado por um novo playground, para que as crianças pudessem brincar.

"Muitas famílias não vêm aqui para se divertirem, brinquedos poderiam ser implantados pra chamar atenção e também seria uma opção de lazer para as crianças", indaga. Ele ainda conta que antigamente a Praça recebia, constantemente, cuidados e que hoje está abandonada.

A coordenadora administrativa Regina Silva, afirma que não só os órgãos públicos, mas também a população em geral deveria ter mais cuidado e zelo com a Praça, já que é um dos pontos mais movimentados da cidade.

Ela ainda ressalta que a iluminação é precária e a segurança não é boa.

O aposentado Pedro Simões, fala que o piso está em péssimas condições na Praça dos Expedicionários e que manutenções deveriam ser realizadas em todo o local, como a troca dos pisos, bancos, implantação de mais lixeiras e novas árvores. "O piso está péssimo, é perigoso as pessoas se machucarem por causa disso", reitera.

O taxista Jorge Luíz da Silva também comenta sobre a questão do piso na Praça dos Expedicionários. "Há uns 15 dias tivemos que socorrer uma mulher porque ela havia caído e se machucado por conta da má condição em que o piso se encontra".

Silva informa que antigamente a Praça era mais bonita e bem cuidada, já que flores eram plantadas , o que deixava o local com um visual diferente. O taxista finaliza dizendo que a Praça não é valorizada como deveria, já que é um dos pontos turísticos da cidade, pois retrata a história dos Expedicionários. (I.S.)