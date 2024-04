Projetos permitirão avanços na mobilidade urbana de Suzano

Suzano chega aos 75 anos de emancipação político-administrativa vislumbrando os avanços na mobilidade urbana que serão alcançados com a implementação de importantes projetos em andamento na cidade. O ano de 2024 será marcado pela execução das primeiras etapas da construção do “Complexo Viário do Alto Tietê”, que inclui a implantação de alças de saída do Trecho-Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21), e pela conclusão das obras que permitirão a instalação da alça no viaduto Leon Feffer e o prolongamento da avenida Senador Roberto Simonsen.

Os novos acessos garantirão melhorias nos deslocamentos internos no município e para a circulação de motoristas até as cidades vizinhas, já que as obras se interligarão e proporcionarão o encurtamento das distâncias entre os bairros da região central com vias estratégicas da Região Metropolitana de São Paulo. Em meio às mudanças que serão realizadas no tráfego, a cidade se tornará mais atrativa para investidores em virtude das facilidades geradas para o transporte de cargas.

Rodoanel

Em 14 de março, com assinatura do secretário estadual de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini, foi apresentado o projeto executivo referente à implantação de alças de saída do Trecho-Leste do Rodoanel Mario Covas em Suzano, que garantirá adequação das vias no entorno, a construção de uma passarela acessível para pedestres e outras alterações na malha viária da região, previsto para ser executado em até 12 meses.

Os trabalhos de implantação do complexo ficarão sob responsabilidade da Concessionária SPMar e contarão com um aporte de R$ 30 milhões do governo do Estado. A proposta também inclui a adequação da rotatória próxima ao limite entre Suzano e Poá, na avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66), e a criação de pistas marginais no Rodoanel, para melhorar o fluxo de veículos após a criação do complexo.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi ressaltou a valorização desta região a partir da execução do projeto. “A alça será implantada na avenida Brasil, uma das principais vias de ligação entre Suzano e Poá, passando por cima da Linha 11 – Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e criando um corredor com a avenida Senador Roberto Simonsen, que ajudará a ligar o anel viário a bairros do centro expandido da cidade, como Jardim Casa Branca, Jardim Márcia e Jardim Imperador, entre outros”, destacou o chefe do Poder Executivo municipal.

Roberto Simonsen

O acesso do bairro Jardim Imperador com o Jardim Casa Branca será facilitado com as obras que garantirão o prolongamento da avenida Senador Roberto Simonsen, ao conectar a parte já existente, que se encerra na rua José de Almeida, no Jardim Márcia, com a estrada Santa Mônica, no Parque Santa Rosa, totalizando 1,3 quilômetro.

O secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, apontou as intervenções que estão preparando a via para receber a pavimentação. “No momento, estão sendo executados serviços de terraplanagem, troca de solo, drenagem, colocação de guias e compactação do solo. Já foi implantada uma rotatória com objetivo de promover a ligação da nova parte da via com a rua Regina Cabalau Mendonça e as estradas dos Fernandes e Santa Mônica”, explicou o titular da pasta.

Para concluir as etapas de infraestrutura necessárias, serão investidos R$ 15,6 milhões. Deste total, R$ 11,7 milhões são oriundos de recursos federais, por meio de emendas do deputado federal Marcio Alvino e do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), o deputado André do Prado. Outros R$ 3,9 milhões são provenientes dos cofres municipais. A empresa responsável pela execução dos serviços é a Oestevalle Pavimentações e Construções.

Assim que os trabalhos forem concluídos, serão proporcionadas novas possibilidades de mobilidade urbana, já que haverá uma nova via pavimentada que passará pelos bairros Jardim Márcia, Jardim Nena, Jardim Suzanópolis e Jardim Quaresmeira.

Viaduto Leon Feffer

A prefeitura também está avançando com as obras de implantação da futura alça do viaduto Leon Feffer. Após a remoção de parte do muro da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), ação necessária para adequar o traçado, os trabalhos passaram a se concentrar na instalação de guias e sarjetas onde ficava o ponto de parada dos veículos de transporte complementar, bem como a troca de solo para a garantia do novo acesso.

Com os trabalhos realizados no último mês de março, pela empresa responsável - Oestevalle Pavimentações e Construções Ltda.-, a obra chegou a 20% de conclusão e agora o acesso começa a tomar forma. A previsão é de que a alça seja entregue ainda neste semestre, por meio de um investimento de R$ 4.882.370,61, que está sendo viabilizado por meio de uma parceria entre a administração municipal, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e a Caixa Econômica Federal.

Claudinei Galo, da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, afirmou que o projeto está sendo implementado para facilitar o acesso de veículos oriundos de Mogi das Cruzes, pela avenida Jorge Bei Maluf, ao viaduto Leon Feffer. “A ideia é desafogar o trânsito nas imediações do Terminal de Transportes Urbanos Vereador Diniz José dos Santos Faria, o Terminal Norte, tornando o tráfego mais fluido tanto para quem segue para a região sul e malha central da cidade, quanto para quem transita para a porção norte, pela avenida Vereador João Batista Fitipaldi”, declarou Galo.

Para isso, o motorista que dirige no sentido bairro-centro pela Jorge Bei Maluf e precisa acessar o viaduto poderá evitar o cruzamento da via com a João Batista Fitipaldi, reduzindo a demanda neste local e melhorando o trânsito para quem vai em direção à região norte.

Outras novas vias

No entorno do eixo já existente da avenida Senador Roberto Simonsen, ainda foram abertas duas novas vias entre setembro do ano passado e janeiro deste ano, que farão conexão com o prolongamento desta via e com os outros projetos em andamento, mas já estão contribuindo com a melhoria do tráfego.

No dia que dá nome à via, foi oficializada, em 2023, a abertura do trecho que marca o prolongamento da rua Sete de Setembro, entre o trecho já existente da Roberto Simonsen, no Jardim Imperador, e a avenida Paulista, no Jardim Monte Cristo.

No início de 2024, foi liberado o acesso proporcionado pela construção da nova rua Masanosuke Shibata, ligada ao projeto que garantiu a instalação da nova unidade do grupo Shibata em Suzano. A via conecta a avenida Armando Salles de Oliveira à Roberto Simonsen, na altura da rua José de Almeida, no Jardim Márcia.

O prefeito frisou que a conclusão de todos os projetos em andamento possibilitará um avanço expressivo na mobilidade urbana de Suzano. “O planejamento que está em execução integrará todos os novos acessos, de maneira que o tráfego na cidade tenha muito mais fluidez. O resultado será o encurtamento das distâncias entre as diferentes regiões do município e de Suzano com as cidades vizinhas. Proporcionaremos melhores condições de deslocamento para os motoristas e garantiremos mais investimentos na cidade, com as novas alças do Rodoanel Mario Covas”, sublinhou Ashiuchi.