Pronto Socorro de Suzano tem aumento de três mil pacientes

O Pronto-Socorro (PS) de Suzano teve aumento de três mil pacientes em junho, se comparado à maio deste ano. Desse aumento, dois mil pacientes são crianças, e outros mil são adultos. Segundo informações da Prefeitura, os dados mais recentes dos atendimento do PS são de junho.

De acordo com a administração, o PS atendeu 22.315 mil pessoas. Sendo desse número, 8.301 no PS da pediatria e outros 14.014 atendimentos no PS adulto. A Prefeitura afirmou que o aumento é normal, devido à época de inverno.

Problemas

Nessa época (inverno), os médicos alertam para problemas respiratórios, se tratando de crianças, e problemas de doenças circulatórias, se tratando de adultos e idosos. Como prevenção para os problemas, os médicos orientam para as crianças, que aumente a umidificação do local/ambiente em que a criança está.

A orientação também pede para que evitem ficar em locais com aglomeração de pessoas, pensando em evitar transmissão de vírus da gripe.

Pais

O DS esteve no local e conversou com mães e avós de crianças que estavam no local para atendimento. A dona de casa, Mariléia Soares, que levou sua neta ao médico, fez muitos elogios para o atendimento e para os médicos.

“Os médicos são muito bons e muito atenciosos. Eles sempre resolvem o problema da minha neta, e os medicamentos sempre eu consigo pegar”, disse Mariléia.

Outra mãe que estava no local, a também dona de casa Maria de Paula, compartilha do mesmo pensamento de Mariléia. Para Maria de Paula o atendimento é muito bom e rápidos, além de os médicos serem prestativos.

“Foi muito bom, excelente. Em épocas de frio as crianças sempre ficam mais doentes, e eu sei que posso trazer ele aqui que será atendido. Os médicos são muito bons”, afirmou a mãe.

Maria apenas reclama de uma demora na parte da medicação. “apenas reclamo de uma demora na hora da medicação. Demorou para chamarem meu filho.