Pronto-Socorro Infantil registra 2,4 mil atendimentos em uma semana

O Pronto-Socorro Infantil (PSI) registrou um total de 2.443 atendimentos ao longo desta semana, a primeira após o retorno ao prédio original, no último sábado (04/03). Considerando a demanda registrada no mês de fevereiro, foi constatado um acréscimo de 56,8% nas demandas da unidade, localizada na rua Kaneji Kodama, 1.459, na Vila Figueira, que passou a atender de forma mais rápida e cômoda.

Ao longo de fevereiro, quando a estrutura do PSI esteve provisoriamente realocada, foram registrados 6.235 atendimentos, com uma média de 1.558 por semana. Ao longo dos últimos dois meses, o ambiente original passou por trabalhos de remodelação da área de espera e revitalização dos setores de medicamentos, triagem e de observação de pacientes, além de reformas pontuais. Agora, com uma semana de pleno funcionamento, o novo espaço conta com aprovação dos munícipes.

O suzanense Leandro da Silva França, de 32 anos, teve de levar seu filho, Matheus Henrique, de 2, à unidade após ele passar mal na escola. Ele contou que já havia trazido o menino ao local antes da reforma e relatou que a estrutura está muito melhor.

“Fomos muito bem atendidos, o processo está sendo bem mais rápido e tranquilo em relação a antes. Estamos aqui há pouco tempo e nosso filho já está tomando soro”, disse. A diretora da Rede de Urgência e Emergência (RUE), Cintia Watanabe, explicou que a demanda na primeira semana de reabertura foi sensivelmente maior, mas, devido ao espaço ampliado, as famílias atendidas se mostraram satisfeitas com o serviço e a unidade em geral.

"A reforma criou mais facilidades, visto que agora contamos com mais espaço para triagem, atendimento e espera de pacientes. Isso tudo influi na qualidade do atendimento", destacou. Por sua vez, o secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, ressalta a essencialidade do equipamento, pontuando que a reformulação foi um importante ganho para o setor no município.