Próximos dias devem ser frios e chuvosos em Suzano, diz Climatempo

Os próximos dias devem ser frios e chuvosos em Suzano. Segundo meteorologistas do portal Climatempo, o sol deve aparecer com força apenas na próxima segunda feira (24). O clima fechado e nublado deve persistir por toda a semana.

Nesta quarta-feira (19), o clima não fogiu muito do frio e chuva esperados para toda a semana. Mesmo com o aparecimento do sol pela manhã, foram vistas pancadas de chuva que se iniciaram no começo da tarde e seguiu à noite, acompanhadas de ventos de até 21 km/h. A mínima é de 16° e a máxima é de 27°.

Para esta quinta-feira (20), as temperaturas caem e devem chegar no máximo aos 17°, com mínima de 13°. A previsão é de que chova durante todo o dia, inclusive na madrugada do dia 19 para o dia 20. São esperados 20 milímetros de chuva durante o dia.

Final de semana

A sexta-feira também deve ser chuvosa, assim como o restante do final de semana. De acordo com o portal, o próximo dia 21 deve ter mínimas de 10° e máxima de 13°. Com 90% de chance de chuva, são esperados cerca de 35 milímetros para o início do final de semana em Suzano.

Já no sábado (22), a previsão é de queda nas temperaturas, chegando a mínima de 9° e máxima de 14°. Mesmo em volume menor (10 milímetros), a chuva não deve dar trégua, e segue firme durante todo o sábado. Também são esperados ventos de até 24 km/h. Fechando o final de semana, no domingo (23) as temperaturas voltam a subir, mesmo que tímidas. A mínima é de 10° e a máxima de 16°. O céu segue nublado com a possibilidade de garoa durante todo o dia, com volume expressivamente inferior aos dias anteriores, cerca de dois milímetros.

Próxima semana

Na próxima semana, as temperaturas voltam a subir. A previsão é de que na segunda-feira (24), o sol apareça durante todo o dia, sem nuvens no céu. A noite deve ser de tempo aberto e, ainda, sem nuvens.