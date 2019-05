Próximos ‘poços’ de obras da Sabesp serão fechados até dezembro

As próximas obras de “poços” da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) na Avenida Major Pinheiro Fróes, a Rodovia Henrique-Eroles (SP-66), em Suzano, devem ser concluídas até dezembro.

Nesta quinta-feira (16), a Sabesp informa que os serviços são para implantação do interceptor de esgotos denominado de ITI16.

Trata-se de um empreendimento importante para a região porque transportará esgotos dos bairros para tratamento na Estação de Tratamento de Esgotos de Suzano.

O empreendimento teve suas obras paralisadas devido à necessidade de rescisão judicial. A retomada foi em setembro de 2018 e, durante a execução, a Sabesp já vem liberando o trânsito nos trechos dos poços que tiverem os serviços finalizados, com recomposição asfáltica. O prazo dos próximos poços que estão abertos é dezembro de 2019 (data negociada com a Prefeitura do município). Já o término total da obra está previsto para o primeiro semestre de 2021.

A obra orçada no valor de R$50.872.071,07, tem término previsto - fechamento dos outros três poços - para dezembro deste ano. Contudo, a obra total está prevista para ser finalizada no primeiro semestre de 2021. Todas as datas foram combinadas com a Prefeitura de Suzano.

A empresa estadual realizou o fechamento do primeiro dos quatro poços localizados na Avenida. O trecho foi liberado e os veículos estão circulando normalmente.

O DS foi até o local e os funcionários da Sabesp estavam em atividade para o fechamento do segundo poço. A expectativa é que dure, em média, quatro meses para a finalização.

O ajudante de obras da Companhia, Marco Aurélio, 23, conta que reclamações foram feitas por conta dos transtornos causados pelo fechamento do primeiro poço, já que a mobilidade de carros, motocicletas e caminhões foi prejudicada.

“Agora aliviou bastante, o trânsito está mais tranquilo”, comenta.

A frentista, Erica Israel, informa que as obras realizadas pela Sabesp causaram transtornos e desconforto para a população. Ela diz que o posto onde trabalha, situado na Avenida, também foi prejudicado por conta da falta de movimento. “Como as pessoas já sabiam que obras estavam sendo feitas, evitavam passar por aqui. O posto acabou sendo prejudicado também”.