Quase 8 mil eleitores de Suzano precisam regularizar títulos para votar neste ano

Existem 7,9 mil títulos (quase 8 mil) de eleitor cancelados em Suzano, de acordo com os dados do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP). De acordo com o tribunal, são pessoas que não compareceram a três turnos de votação e não justificaram suas ausências.

O TRE-SP disse que existem três possibilidades nesse caso. O primeiro são pessoas que mudaram para o exterior e não transferiram o domicílio eleitoral; o segundo é o eleitor que mudou de estado e não transferiu o título; e o terceiro é o eleitor estar em outra cidade de São Paulo, mas não realizou a transferência.

Atualmente, Suzano conta com 233,5 mil eleitores.

Cartório de Suzano

O Cartório da 181ª Zona Eleitoral de Suzano está atendendo mais de 100 pessoas por dia para regularização, transferência e alistamento de título de eleitor. Por conta da alta demanda, a partir de maio, o cartório fará plantões para atender os eleitores. A informação é da chefe do cartório, Imaculada Pires.

“A procura está muito alta. A tendência é aumentar, porque agora faltam 15 dias para acabar o prazo. Dia 8 de maio não vai dar para fazer mais nada. Vamos ficar de plantão trabalhando de maneira ininterrupta em maio”, disse.

Atualmente, o atendimento no cartório acontece das 11 às 17 horas. Nos dias 2, 3, 6 e 7 de maio será feito o atendimento das 9 às 17 horas. Nos dias 1º de maio, feriado, e 4 e 5 do mesmo mês, que é fim de semana, o atendimento será das 11 às 17 horas.

“No dia 8, último dia, a gente vai ficar de plantão até o último eleitor da fila ser atendido. A gente vai atender independentemente do horário”, explica Imaculada. De acordo com a chefe do cartório, o local está atendendo mais de 100 pessoas por dia.

“Na segunda (22), atendemos 120 pessoas. A média é de pelo menos 100 pessoas por dia. A tendência é aumentar agora porque o pessoal deixa para última hora”.

O atendimento que é feito presencialmente no cartório também pode ser feito de maneira on-line, no site do TRE-SP. Apenas o serviço de biometria precisa ser feito de forma presencial. No entanto, a partir de 1º de maio não poderá mais fazer a solicitação de regularização de maneira on-line. Imaculada explica qual a diferença de fazer a regularização de maneira presencial ou on-line.

“A única diferença é que, às vezes, a pessoa coloca alguma informação errada e aí não conseguimos finalizar o serviço. Nesse caso precisa cancelar a solicitação e fazer uma nova solicitação. Nós entramos em contato e avisamos que existe alguma informação errada”.