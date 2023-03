Rachaduras na pista da Índio-Tibiriçá colocam DER em alerta

A moradora Joyce Santos Lopes disse que muitas pessoas passam pelo local todos os dias para trabalhar. O trecho é muito perigoso, segundo ela.

As pessoas precisam desviar de carros e correm risco de acidente pois precisam caminhar no meio da rodovia.

“Ninguém tomou providências sobre o problema. Não tem nem por onde passar mais, estamos todos correndo risco”, disse.

De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER) ocorreu identificação de uma erosão.

O trecho foi avaliado e a empresa responsável pela execução dos serviços necessários foi acionada. O local está isolado e sinalizado.

O Departamento também informou que a via recebe constantes serviços de manutenção através de Contrato de Conservação de Rotina.

Em janeiro deste ano, o DS trouxe reportagem mostrando que o governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos) vai duplicar a Rodovia Índio-Tibiriçá (SP-31).

O projeto encontra-se em fase de elaboração. De acordo com o DER, a conclusão do projeto está prevista para o início do segundo semestre de 2023. Após conclusão será feita análise de viabilidade financeira, seguindo todos os trâmites necessários.

A Rodovia Índio-Tibiriçá atende Suzano e serve como ligação ao ABC e ao Litoral.

Diante desta fase de elaboração e após a conclusão do projeto, será feito uma análise de viabilidade financeira para saber o valor que será investido.

O local conhecido por diversos acidentes, com sua duplicação, deve aumentar e facilitar o fluxo de veículos.

Em novembro de 2022, o DS apurou a quantidade de acidentes nos três cruzamentos das linhas da MRS, empresa no distrito de Palmeiras, em Suzano.

Entre janeiro e outubro do ano passado, pelo menos três ocorrências foram registradas. Até então, a rodovia receberia um viaduto, direcionador de fluxo, uma passarela de pedestres na Estrada dos Moraes e a vedação de 2,6 km ao longo do perímetro urbano, implementados pela empresa MRS.

No final do ano passado, o DS trouxe reportagem mostrando que a Rodovia Índio Tibiriçá (SP-31) está há dois anos sem receber investimentos. O último ocorreu em 2020, quando recebeu obras de recuperação da pista, com aplicação de microrrevestimento, em uma extensão total de 37,2 quilômetros ao longo de quatro municípios que ligam o Alto Tietê ao ABC Paulista.

Rachaduras no quilômetro 66 da Rodovia Índio-Tibiriçá (SP-31) preocupam motoristas. A fissura está no trecho há uma semana, próximo ao supermercado Semar, em Suzano.