Radares da Rodovia Índio-Tibiriçá são aprovados após inspeção

O Instituto de Pesos e Medidas de São Paulo (Ipem-SP) inspecionou dois radares na Rodovia Índio Tibiriçá (SP-31), na manhã desta segunda-feira, 15. Ambos foram aprovados e não apresentaram irregularidades. Os radares inspecionados foram no km 60, próximo ao bairro Vila Fátima, e no km 66, próximo à Estrada dos Fernandes.

A função do Ipem, órgão ligado à Secretaria Estadual da Justiça e Defesa da Cidadania, é fiscalizar radares para evitar que eles prejudiquem os motoristas. As inspeções são realizadas juntamente com a empresa responsável pelos radares, neste caso a Consórcio SVS.

Em caso de apresentar irregularidades, como marcar a velocidade errada, o Ipem lacra o radar e exige da empresa o conserto do mesmo, conforme disse a inspetora do Ipem, Neusa Kwasineski.

"Se tiver um problema no radar, mas que não prejudique o motorista, ele é mantido em funcionamento e a empresa faz a manutenção. Caso o problema venha a prejudicar o motorista, a empresa dona do radar é notificada e o radar suspenso".

Outros radares

O Ipem-SP já verificou, ao todo, outros cinco radares da cidade. Em nenhuma delas foi constatado problemas que pudessem prejudicar os motoristas.