Recheado de atividades, 'ExpoSuzano 2024' termina neste domingo

A segunda edição da “ExpoSuzano 2024” termina neste domingo (28/04) com atividades gratuitas para toda a família.

No interior do Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador) o público poderá apreciar as atrações do evento, que conta com o “EducaShow” e sua temática do circo; o “Suzano Faz”, voltado ao empresariado; e a “ExpoFlores”, com sua diversidade de plantas. No Pavilhão da Cultura Afro-brasileira Zumbi dos Palmares, ainda serão realizadas apresentações de dança e música. A programação se inicia às 8h30 e se encerra às 18 horas.

A primeira atração que poderá ser conferida, logo na entrada do parque, é o “EducaShow”, que convida o público para uma viagem ao universo do circo. Logo às 8h30, as crianças já poderão se divertir com os malabaristas, equilibristas, palhaços e bailarinas que darão o tom do show.

Durante todo o dia, até às 17h30, ainda estarão à espera de todos, a oficina de mágica e de brincadeiras antigas, incluindo as de pular corda, corrida com saco, peteca e bambolê. Os pequenos ainda terão à disposição oficina de bolhas de sabão e brinquedos infláveis, além de cama elástica, pula-pula, piscina de bolinhas e tobogãs.

Os presentes poderão aprender diferentes temáticas, incluindo tecnologia, inovações, economia de energia e a prevenção contra a dengue. O respeitável público ainda poderá conferir o “Circo de Roma”, que chegou em Suzano e promete trazer muita alegria e diversão para os visitantes do “EducaShow”. Duas apresentações estão programadas, uma às 10 e outra às 16 horas, de forma totalmente gratuita. Todos que estiverem no local terão a oportunidade de apreciar a exibição de acrobacias e grandes artistas circenses.

Entre segunda e sexta-feira desta semana, o “EducaShow” ficou reservado para alunos da rede municipal. Nestes cinco dias, cerca de 21 mil estudantes, do G4 ao 5º ano, estiveram neste espaço. Depois, durante o final de semana, o local ficou aberto para todos os públicos.