‘Recheado’ de comércios, Dona Benta responde por 27% do PIB de Suzano

O bairro Dona Benta, localizado na região norte de Suzano, vem se desenvolvendo mais a cada ano. Conforme informações da Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano, a região representa 27% do Produto Interno Bruto (PIB) da cidade.

Segundo a ACE, em levantamento realizado em 2018 pela Prefeitura de Suzano, o bairro contava com pelo menos 1.600 comércios, entre MEIs (Micro Empreendedor Individual) e autônomos.

Em passagem pela região pode-se observar diversos comércios, que variam entre quitandas, lojas de roupas, lojas de eletro doméstico e comércios de alimentos, como açougues e supermercados.

Além disso, a região possui um 'Shopping Comercial', que funciona como uma galeria, que aloca lojas de variados tipos de comércios. Estima-se que o bairro Dona Benta possui mais de 90 mil habitantes, e todos, em grande maioria, se beneficiam daquilo que o bairro possui.

O DS conversou com a população do local para saber a opinião delas quanto aos benefícios um centro comercial como aquele traz para a cidade e região.

Para a corretora e dona de uma loja de conserto de celulares, a Claudia Cunha (que tem seu estabelecimento dentro do 'Shopping Comercial'), é muito benéfico a região comercial do bairro Dona Benta. Segundo ela "a região é muito visada e procurada por empresários de Mogi e Arujá". "Eu vejo como muito importante para Suzano, soube que o comércio daqui chega a quase 30% do PIB da cidade. Ter comércios em grande quantidade beneficia muito a economia. Aqui é tão melhor quanto a Rua Glicério. A Prefeitura voltou a olhar um pouco para cá", comentou a corretora.