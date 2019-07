Rede municipal de ensino de Suzano retorna às atividades nesta quinta-feira

Educadores, funcionários e mais de 25 mil crianças matriculadas em creches e escolas da rede municipal de ensino de Suzano retornarão às atividades nesta quinta-feira (18), quando termina o período de recesso.

O calendário homologado no início do ano determinou que a pausa entre o primeiro e o segundo semestre seria entre os dias 10 e 17 de julho. Entretanto, devido ao feriado de 9 de julho, a suspensão das atividades foi iniciada na prática já no sábado anterior (6).

Agora, ao fim do curto intervalo, a Secretaria Municipal de Educação prepara a recepção dos alunos das unidades para finalizar o ano letivo de 2019 com todas as metas cumpridas.

Os destaques do primeiro semestre foram os vários cursos de formação oferecidos aos educadores e o sucesso da jornada em período estendido para alunos do 5° ano do ensino fundamental, conforme declarou o secretário Leandro Bassini.

“Agora, o desafio do segundo semestre é a intensificação da construção do Currículo Municipal de Suzano, que já começou a ser elaborado em 2018. As discussões vêm crescendo durante todo o ano e a partir desse momento aumentaremos os encontros com os diretores e chamaremos os professores para conversar e apresentar o que já foi feito, para que possam também participar com os conteúdos”, complementou o chefe da pasta.

A meta da Secretaria Municipal de Educação é chegar ao mês de dezembro com o Currículo Municipal pronto para já ser aplicado no ano letivo de 2020.