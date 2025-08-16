Referência em qualidade, empresa suzanense Senshi Brasil faz 12 anos

A empresa Senshi Brasil celebra 12 anos de autenticidade e inovação, neste sábado (16). Com um grande catálogo de produtos nipônicos, a Senshi proporciona uma jornada culinária autêntica, oferecendo produtos japoneses de alta qualidade.

Com 30 colaboradores, a marca oferece mais de 60 itens no catálogo, entre guioza, nikumanju, moti, missô, kassu, shoga, mirim e conservas. “A Senshi é uma referência na produção de alimentos nipônicos de alta qualidade. Nós, por exemplo, somos a empresa brasileira com o maior leque de conservas. Temos quase todas as linhas de conservas que são fabricadas no Japão”, comentou o dono e fundador, Fernando Brandão.

Trajetória

A Senshi chegou no mercado com outro nome, Brandão & Cia, e com comprometimento e qualidade cresceu no ramo de alimentos nipônicos. O dono e fundador conta que trabalhou como vendedor autônomo de alimentos japoneses por 19 anos, motivo pelo qual decidiu seguir a mesma linha em sua sonhada empresa. “Quando comecei como vendedor, eu ganhei confiança com os clientes e resolvi montar a empresa. Eu sempre sonhei em ter uma fábrica”.

Foi quando, em 2013, com sua sócia e esposa, Marisa Brandão, começou a produzir cookies japoneses com poucos maquinários, na garagem da casa onde viviam. “O nosso teste deu certo, locamos um salão, adaptamos para produção e começamos a Brandão & Cia”.

Com o crescimento e a diversificação de seu catálogo de produtos, Brandão tomou a decisão de renomear a empresa. “Senshi significa guerreiro, e o kanji [caractere japonês] do meio significa vitória. Eu me identifiquei com isso, ‘vitória de um guerreiro’, e resolvi colocar como nome”, explicou. O nome Brandão continua em uso, agora reservado para a distribuidora dos produtos e outras parcerias.

O fundador explica que a Senshi começou em um salão de 80 m², e hoje possui um espaço de 1.350 m ² com projeto de expansão de mais 300 m². “Além disso, estamos construindo o nosso galpão com uma área total de 3.500 m²”, destacou.

E para manter a autenticidade e diversidade, Brandão conta que vai ao Japão conhecer de perto os produtos. “A cada vez que vou ao Japão, trago novas receitas e produtos para fabricarmos aqui no Brasil. Neste ano vou novamente”, destacou.

Além disso, um dos cuidados da Senshi é a responsabilidade sustentável e respeito com a representação dos alimentos nas embalagens.

“Modificamos as embalagens para deixá-las cada vez mais parecidas com as nipônicas. No Japão você compra os produtos com os olhos. Entregar um produto bonito e com qualidade é muito importante”, explicou.

“Espero que a Senshi cresça cada vez mais, que passe de geração em geração e que o nome da nossa empresa fique cada vez mais conhecido. Estou trabalhando para isso”, ressaltou.

Fernando Brandão

Fernando Brandão, 45 anos, dono e fundador da Senshi Brasil e vice-presidente do Bunkyo Suzano, nasceu na Bahia e mora em Suzano há 37 anos. É casado com sua sócia, Marisa Brandão, há 27 anos e possui cinco filhos, que também trabalham com ele na Senshi. Ele também é vice-presidente do Bunkyo de Suzano, Diretor do instituto Nikkey do Alto Tietê, diretor de intercâmbio do Rotary Suzano Sul, diretor da FEB de Suzano e conselheiro da secretária de desenvolvimento econômico do município de Suzano.

Segundo Brandão, é uma vitória chegar até aqui. “Eu vim de uma família humilde, trabalhei cavando poço, carpindo terreno, já lavei túmulo no cemitério. Hoje, ver aonde cheguei e poder contar um pouco da minha trajetória e incentivar outras pessoas é um sentimento de gratidão, orgulho e muita fé em Deus”, finalizou.