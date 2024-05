Reforma da Delegacia de Suzano 'estaciona' em adequação de Lei

O projeto para reforma da Delegacia de Suzano está em fase de adequação com a nova Lei de Licitações e Contratos, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP).

Não foi estipulado um prazo para que a adequação seja finalizada, mas, assim que concluída essa fase, o projeto será enviado pela Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes para o Departamento de Administração e Planejamento (DAP). Esse departamento é o responsável pela autorização que dará início às obras.

O valor da obra também não foi divulgado. Anteriormente, a obra havia sido orçada em R$ 4.828.332,58.

A Prefeitura de Suzano afirmou que não recebeu qualquer informação sobre a obra e nem faz o acompanhamento a respeito.

REIVINDICAÇÃO ANTIGA

A reforma da delegacia é uma reivindicação antiga. Em 2020, foram adiadas em decorrência da contingência orçamentária motivada pela pandemia.

Os recursos foram realocados para a Secretaria de Saúde para ajudar no combate à Covid- 19 e por isso algumas obras prometidas não se iniciaram e as que estavam em andamento foram paralisadas.

O início da obra chegou a ser anunciado pelo então governador João Doria em 2019 e fazia parte do pacote de melhorias prometidas para as delegacias do Alto Tietê.

O Governo do Estado é responsável pelo espaço desde setembro do ano passado, quando o governador autorizou as obras de melhoria do local.

Segundo informações recentes, o Estado garantiu que todas as obras que foram paralisadas ou não foram iniciadas neste ano, seriam retomadas em 2021.

O prédio da delegacia sofre com a falta de estrutura. É antigo e em períodos de chuva a água chega a entrar em alguns espaços, que também sofre constantes quedas na energia, atrapalhando os trabalhos dos profissionais que atuam no local. A expectativa era de que as obras tiveram início neste ano. Em outubro de 2021, o então delegado-geral do Estado, Ruy Fontes, disse ao deputado Estevam Galvão (DEM), em audiência, que as obras da Delegacia Central de Suzano poderiam se iniciar ainda neste ano.