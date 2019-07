Região fecha 1°semestre com 96 mortes em acidentes de trânsito

O Alto Tietê fechou o primeiro semestre deste ano com 96 mortes no trânsito. Em junho, 17 pessoas perderam a vida nas estradas da região. O balanço dos últimos seis meses apontam para um crescimento de 24,68%, em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram computadas 77 ocorrências. As informações foram divulgadas nesta sexta-feira (19) pelo Movimento Paulista de Segurança no Trânsito (InfoSiga), do Governo do Estado.

A maioria dos acidentes com mortes do último mês aconteceu em Mogi das Cruzes. Foram oito ocorrências. A maioria à noite ou madrugada e em vias municipais.

Em seguida vem Arujá e Itaquaquecetuba. Cada um computou três mortes no trânsito. De acordo com o InfoSiga, os municípios apresentaram dados quase semelhantes. Isto porque dos três casos em cada cidade, dois ocorreram em rodovias, como a Ayrton Senna (SP-70) - por atropelamento- e na Rodovia Presidente Dutra (SP-60) - colisão traseira.

Em junho deste ano, Biritiba Mirim, Guararema e Santa Isabel registraram uma morte no trânsito cada.

Poá, Ferraz de Vasconcelos, Salesópolis e Suzano não registraram nenhum caso no último mês.

Se analisar apenas o mês de junho de cada ano, a região também teve apresentou aumento. Isto porque 17 pessoas morreram no último mês, contra 13 de 2018.