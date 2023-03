Região paga R$ 320 mi em impostos desde janeiro

A região pagou R$ 320 milhões em impostos municipais de janeiro até a última segunda-feira (13). Os dados são do Impostômetro, ferramenta para calcular as arrecadações federais, municipais e estaduais.

Entre os dez municípios do Alto Tietê, os maiores recebimentos são de Mogi das Cruzes, Poá, Suzano e Itaquaquecetuba.

Nesses quatro locais, o valor chega em R$ 106 milhões, referente a Mogi. As cidades que aparecem em seguida atingem R$ 65 milhões, R$ 55 milhões e R$ 40 milhões, respectivamente.

No ranking de maiores pagamentos, Arujá surge em quarto lugar com R$ 22 milhões em recebimentos.

Em seguida está Ferraz de Vasconcelos com R$ 11 milhões em impostos municipais.

Dos valores recebidos abaixo de R$ 10 milhões está Guararema que chegou a R$ 7 milhões.

Seguido de Santa Isabel com R$ 6 milhões. Na casa de R$ 1 milhão, tem Biritiba-Mirim e Salesópolis.

De acordo com as informações do Impostômetro, as arrecadações municipais são obtidas através dos dados da Secretaria do Tesouro Nacional, dos municípios que divulgam seus números em atenção à Lei de Responsabilidade Fiscal e dos Tribunais de Contas dos Estados.