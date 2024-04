Região tem 8,3 mil casos de dengue e confirma a 6ª morte da doença

O Alto Tietê contabiliza seis mortes por dengue e 8,3 mil casos confirmados.

Ontem, um óbito pela doença foi confirmado em Ferraz de Vasconcelos, o primeiro registro com vítima do ano na cidade. A Secretaria de Saúde confirmou a morte de um paciente masculino idoso de 67 anos, portador de comorbidades crônicas, em tratamento.

O quadro dele evoluiu para insuficiência respiratória e pulmonar após infecção por Dengue. “A vítima passou três dias internados na rede privada. Com NS1 positivo e BO - óbito com menção de dengue. A Prefeitura de Ferraz lamenta pelo ocorrido e se solidariza com a família da vítima”, informou a Secretaria de Saúde.

Em Suzano, a Secretaria de Saúde já registrou 2.355 casos positivos de dengue neste ano. Até o momento, houve três óbitos por causa da doença, sendo o último ocorrido em 18 de março, após seis dias de internação no Pronto Socorro Municipal (PS), e confirmado nesta segunda-feira (08/04), de um homem de 74 anos que sofria de diabetes, hipertensão arterial e crises convulsivas.

Já em Mogi das Cruzes, até o momento foram registrados 2.217 casos e 2 óbitos. Há, ainda, 5.206 exames suspeitos aguardando resultados de exames.

A Secretaria de Saúde de Itaquá informou que a cidade registrou, até o momento, a aplicação de 6.745 doses da vacina contra a dengue. São 1.144 casos confirmados e nenhum óbito.

PAINEL

Em fevereiro deste ano, o Governo do Estado de São Paulo, por meio do Centro de Operações de Emergências (COE), lançou o Painel de Monitoramento da Dengue, para ampliar a transparência da evolução dos casos de arboviroses em todo o estado. Os dados poderão ser filtrados por data, município e Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE). O painel está disponível no link: https://dengue.saude.sp.gov.br/dengue

“As informações podem ser acessadas pelo celular ou computador. Dessa forma, estamos ampliando o acesso da informação sobre a dengue para toda a população. São dados que nos ajudarão no combate à doença em todas as regiões do Estado.” comentou a diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) da Secretaria de Estado da Saúde, Tatiana Lang D’Agostini.