Repasse de R$ 928 mil será destinado a compras de viaturas

Além de anunciar o repasse de R$ 928 mil a segurança do Alto Tietê, a deputada federal Kátia Sastre (PR), comentou sobre a volta do serviço de perícias médicas no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de Suzano, que ficou com os atendimentos paralisados por quase 15 dias.

No início dessa semana, o também deputado federal Marco Bertaiolli (PSD) anunciou o retorno dos trabalhos à unidade suzanense.

À frente do trabalho

Muitos assemelharam a volta do setor de perícias ao deputado, mas Sastre garantiu que também esteve à frente do trabalho, encaminhando pedidos e projetos a subsecretária da Perícia Médica Federal, Karina de Teive e Argolo.

"Fica difícil pontuar quem realmente foi o responsável pela volta porque muita gente ajudou. Acho que todos que lutaram pela volta da perícia têm que ser destacados, independente de quem foi ou com quem falou. Toda ajuda é válida nessa hora", disse.

A deputada ainda pontuou que assim que soube do cancelamento do setor de perícias, entrou em contato com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e a chefe da perícia médica federal para debater o assunto.

Santa Casa

Quanto a Santa Casa, Sastre explica que já solicitou ajuda novamente do Ministério da Saúde e da Economia para tentar reverter a perda do prédio da unidade hospitalar, que irá a leilão em julho.

Assessoria do ministro

"O ministro da Saúde já pediu para a assessoria dele mobilizar as esferas judiciais para ver o que pode ser feito e o ministro da Economia pediu uma reunião com as Caixas Econômicas para tentar chegar a uma solução. Não posso garantir nada, mas estou cobrando diariamente para que a cidade não perca esse prédio", explica.