Represa Taiaçupeba atinge 93,29% da capacidade após chuvas do final de semana

A Represa Taiaçupeba opera nesta segunda-feira (11) com 93,29% da capacidade de água armazenada, após as chuvas que caíram na região neste final de semana. Da última sexta-feira (8) até esta segunda-feira, o nível do reservatório aumentou 7,23%. De acordo com o site Climatempo, a previsão é que o dia seja nublado, com chuva a qualquer hora. O Sistema Alto Tietê (Spat) registra a pluviometria de 80,3%, o maior volume em mais de dez anos. Os dados são do portal da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

O temporal, que caiu na região, neste final de semana, também fez com que outras represas registrassem aumento na pluviometria. A Represa Jundiaí, por exemplo, opera com a maior capacidade das demais, com 102,52%; seguido de Paraitinga operando com 81,36%; Biritiba, com 72,97%; e Ponte Nova, que está com 72,65%.

Em específico na Represa Taiaçupeba, há cinco dias o reservatório operava com 85,52% da capacidade de água armazenada. Isso representa um aumento de 7,77%.