Representantes de 48 escolas da rede municipal recebem treinamento

A Secretaria Municipal de Educação, por meio do setor de Programas, Projetos e Inovação, promoveu na manhã desta quarta-feira (03/04), no Complexo Educacional e Cultural Mirambava, no centro, mais um treinamento de primeiros socorros destinado aos educadores. Na oportunidade, participaram 48 colaboradores da rede municipal de ensino, entre escolas e creches comunitárias, e mais um representante da rede particular de Suzano. Com essa turma, a terceira a ser formada em 2024, já são mais de 600 educadores capacitados.

O treinamento prático e teórico foi conduzido com apoio da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) e pelo 17º Grupamento de Bombeiros, a partir da colaboração dos integrantes do 2º Subgrupamento de Suzano. Foram abordados atendimentos em vários tipos de casos, como engasgo, parada cardíaca, queimadura, intoxicação, convulsão, contenção de hemorragia, prevenção de acidentes com crianças, Reanimação Cardiopulmonar (RCP) e uso de Desfibrilador Externo Automático (DEA).

O trabalho é desenvolvido sob as diretrizes da Lei Federal nº 13.722/2018 e da Lei Municipal nº 5.265/2020, de autoria do vereador Leandro Alves de Faria, o Leandrinho. Os instrumentos tornam obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros para professores e demais profissionais de escolas públicas ou privadas da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, além de qualquer tipo de estabelecimento de recreação infantil.

A coordenadora do setor de Programas, Projetos e Inovação da Educação, Sueli Stuchi, ressaltou que a formação é fundamental para garantir o primeiro atendimento aos alunos. “As orientações compartilhadas com os educadores reforçam o cuidado promovido dentro do ambiente escolar. Sabemos que podem ocorrer situações que demandem preparo de nossas equipes e, por isso, organizamos essa capacitação de forma regular”, declarou a coordenadora.

Por sua vez, o presidente da Cipa, César Braga, frisou que a capacitação contribui com a segurança de todos que estudam e trabalham nas unidades educacionais. “É uma grande satisfação poder colaborar com esse treinamento, que capacita profissionais para atuar nas ocasiões de emergência. Buscamos contemplar uma variedade de ocorrências, para que todos possam aprender a reagir frente a distintos cenários”, explicou.

Já para o secretário Leandro Bassini, o treinamento valoriza os profissionais da pasta e zela pela saúde dos alunos. “O trabalho dos educadores garante o suporte às crianças em todos os momentos em que elas estão no ambiente escolar. Dentro e fora de sala, todos estão sujeitos a algum tipo de ocorrência, que necessita de um atendimento rápido e correto. Por isso, é oferecida essa capacitação como forma de agregar mais conhecimento para os colaboradores que integram a rede pública e privada”, disse o chefe da pasta.