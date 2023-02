Reunião com novo delegado potencializa trabalho na Segurança

O prefeito Rodrigo Ashiuchi se reuniu na tarde desta quarta-feira (08/02) com o novo chefe da Polícia Civil do Alto Tietê, o delegado Mucio Mattos Monteiro de Alvarenga, na sede da Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes. O encontro, que também contou com a presença do secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, foi pautado pela necessidade de colaboração mútua e união de esforços para reduzir os índices de criminalidade e pelo desejo de boas-vindas ao titular.

Nomeado em 7 de janeiro pelo governador Tarcísio de Freitas, portanto há pouco mais de um mês, o delegado seccional destacou que pretende trazer mais dinamismo às delegacias da região. “Implantei ações que permitiam a delegados em outras cidades efetuarem flagrantes de forma on-line, mantendo o escrivão na delegacia. Dessa maneira, não era necessário esperar que o delegado plantonista retornasse à delegacia se estiver em outra unidade da Polícia Civil ou acompanhando uma investigação fora”, apontou Alvarenga.

Ele ainda ressaltou que conta com a cooperação da administração municipal para auxiliar na segurança e, consequentemente, na redução de delitos. “Sabemos que a segurança pública envolve muitos fatores, mas lá na ponta conta muito a viatura da GCM (Guarda Civil Municipal) na rua, para trazer mais tranquilidade e inibir a ocorrência de roubos e furtos”, apontou.

Após ouvir o chefe da Polícia Civil do Alto Tietê, Ashiuchi afirmou que a Prefeitura de Suzano já contribui com a Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes e seguirá mantendo essa parceria sob chefia de Alvarenga. “Temos um ótimo relacionamento com as delegacias no município e, certamente, isso será reforçado para que possamos unir cada vez mais forças e trazer segurança à nossa população. Nossa GCM segue à disposição para auxiliar nas ações da Polícia Civil em nossa cidade, além da CSI (Central de Segurança Integrada), que também pode ser consultada a fim de contribuir com a resolução de crimes. O novo seccional pode contar conosco e desejo que ele consiga implantar o seu método de trabalho que já foi reconhecido em outras cidades do Estado”.

Ao final do encontro, o prefeito e o secretário presentearam o delegado com uma camisa do Suzano Vôlei e o convidaram para assistir aos jogos na cidade. “Espero que o delegado possa comparecer a um dos jogos e venha conhecer nosso município e tomar um café conosco no gabinete. Torço muito pelo sucesso dele frente a este novo desafio porque isso refletirá em mais segurança para todas as cidades da região que são assistidas pela Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes”, definiu o chefe do Executivo.