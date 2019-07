Revitalização do entorno da Igreja do Baruel entra na fase final de pavimentação

As obras de revitalização da região da Igreja do Baruel, no bairro de mesmo nome, em Palmeiras, estão na etapa final de pavimentação. As intervenções tiveram início em dezembro de 2018 e a previsão é de que sejam concluídas em agosto deste ano. Futuramente, será estabelecido no local o “Centro de Turismo do Baruel”.

Os trabalhos são acompanhados pelas Secretarias Municipais de Planejamento Urbano e Habitação e de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego. Foram feitas alterações no entorno da Igreja Nossa Senhora da Piedade (conhecida como Igreja do Baruel) para sua transformação em um polo turístico. A área tem 4,2 mil m² e é conhecida como o local da fundação histórica de Suzano.

Dentre as ações já realizadas estão troca de parte do pavimento de paralelepípedos na praça Ernestina Maria de Jesus Bianchi, retirada do antigo asfalto, compactação da sub-base para a implantação de assentos de bloquetes e construção de estacionamento e área para eventos. Outro ponto já cumprido no projeto é a remoção de oito famílias instaladas irregularmente em uma Área de Preservação Permanente (APP) junto à rodovia Índio Tibiriçá (SP-31), que foram encaminhadas para conjuntos habitacionais do programa “Minha Casa, Minha Vida”, do governo federal.

Atualmente, duas empresas estão atuando na pavimentação e nas obras de drenagem. Ainda restam as intervenções de paisagismo para a conclusão do processo.

O secretário de Planejamento Urbano e Habitação de Suzano, Elvis José Vieira, destacou que os trabalhos no local foram contínuos. “Tivemos pausas no final do primeiro trimestre por causa do intenso volume de chuvas que atingiu a região sul da cidade, além das obras da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) naquele trecho. No entanto, sempre estivemos acompanhando o andamento dos serviços, que significam muito para a preservação histórica e cultural, bem como para o desenvolvimento econômico desta região da cidade”, explicou.

A Igreja do Baruel foi edificada pela primeira vez no século XVII, como parte da comunidade do Baruel, e reconstruída em 1916. O local foi o primeiro povoamento no território suzanense e recebe o mais antigo evento popular do calendário municipal: a Festa do Baruel, ou a Festa de Nossa Senhora da Piedade em Louvor ao Divino Espírito Santo, realizada tradicionalmente no final do mês de setembro.