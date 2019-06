Ribeirão Pires propõe parceria para manutenção da divisa com Suzano

A Prefeitura de Ribeirão Pires propôs à Prefeitura de Suzano trabalhar em conjunto por melhorias na divisa das cidades. Os trabalhos seriam especialmente nos bairros de Ouro Fino e Palmeiras - respectivamente os municípios de Ribeirão Pires e Suzano.

Segundo o setor de comunicação de Ribeirão Pires, foi protocolado um ofício no começo do ano.

A Prefeitura de Suzano afirmou em nota que está realizando trabalhos de revitalização na região de Palmeiras.

"A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos vem realizando manutenções emergenciais, principalmente na área da Estrada do Lago.

Por ser uma Área de Mananciais e de Proteção Ambiental, qualquer obra ou intervenção exige análise, aprovação e licenciamento dos órgãos ambientais", informou a Prefeitura.

Além disso, a Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos informou que tem realizado plantões de serviços nos finais de semana.

"Aos fins de semana as demandas pontuais são resolvidas em sistema de mutirão. Como em duas ruas do Chico Pinheiro, perto do limite com Ribeirão Pires. Trabalhos na estrada do Caulim são realizados. Os serviços são de capinação, limpeza e de alinhamento das estradas, com auxilio de máquinas".

A Prefeitura ressalva que por muitos anos o local ficou abandonado, e aos poucos os serviços estão sendo realizados.