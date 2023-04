Risco em travessia preocupa; MRS registra dois acidentes neste ano

Em todo o ano de 2022, foram três abalroamentos e nenhum atropelamento. Esses números representaram 23% dos acidentes registrados pela empresa em todo o Estado de São Paulo.

Em nota, a companhia afirma que “segurança é um valor para a MRS”, além de garantir que diversas ações voltadas para a área sempre são desenvolvidas.

A empresa detalha que campanhas de conscientização e intervenções de mobilidade urbana são ações feitas durante todo o ano.

A MRS, porém, não se responsabiliza pelos acidentes contabilizados nas linhas férreas, afirmando que “a realidade só será diferente a partir da mudança do comportamento humano, fator determinante para as ocorrências registradas, que, em 100% dos casos, são relacionados à imprudência ou à falta de atenção”.

Os moradores das imediações classificam a travessia como muito arriscada.

“Não acho seguro. Precisa de mais sinalização. Todo dia passo por aqui três vezes, mas sempre fico com medo. De vez em quando ficam guardas quando passa o trem, mas não é sempre. Não vejo segurança”, explica a moradora identificada apenas por Elaine , que precisa passar todos os dias pela linha férrea para trabalhar.

Em julho do ano passado, o secretário de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira anunciou, no DS entrevista, que as famílias que moram nas proximidades da linha férrea seriam transferidas para um bairro a ser criado.

Os moradores aguarda novo posicionamento da empresa sobre a sua situação em decorrência da linha.

